Шалфей: полезные свойства и потенциальный вред этого растения

Лекарственное растение шалфей: полезные свойства и потенциальный вред
По результатам опроса ВЦИОМ, около 17 процентов россиян не обращаются за помощью к врачам, при этом 6 процентов из них пользуются исключительно методами традиционной медицины. Делать так — крайне рискованно, однако прибегать к приему лекарственных трав в комплексе с доказательной терапией вполне допустимо. Такой подход не осуждают даже во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Какие растения можно использовать? Например, шалфей. Подробнее о его свойствах и противопоказаниях — в материале «Ленты.ру».
Что такое шалфей
Шалфей — это род многолетних растений семейства яснотковых. В него входит около тысячи видов. Наиболее известный из них — шалфей лекарственный (Salvia officinalis), именно он используется в лечебных, кулинарных и косметологических целях. О нем сегодня и поговорим.
В дикой природе шалфей растет в основном в Средиземноморье. Он предпочитает теплый климат и солнечные места, часто встречается на сухих, хорошо дренированных почвах на открытых склонах, в зарослях и на лугах.
При этом культивируется шалфей в разных уголках мира, включая Европу, Среднюю Азию и Северную Америку, в основном его выращивают как садовую и сельскохозяйственную культуру.
Название «шалфей» происходит от латинского слова salvia, что можно перевести как «спасение» или «исцеление».
Ботаническое описание
- Корень. Разветвленный, древеснеющий с возрастом. Особенно хорошо развиты боковые корни.
- Стебель. Прямостоячий, квадратный в сечении, высотой 20-70 сантиметров. У взрослого растения стебель деревенеет у основания. Поверхность стебля покрыта короткими волосками.
- Листья. Листья продолговатые или овальные, с серо-зеленой или пепельно-серой окраской, часто с серебристым оттенком из-за густых волосков. Листья обычно располагаются противоположно, их края немного зубчатые. Верхняя сторона листа покрыта железистыми волосками, которые придают шалфею узнаваемый приятный аромат.
- Цветы. Цветки двугубые, с характерной синевато-фиолетовой или синей окраской, реже розовые или белые. Цветок состоит из верхней и нижней губы, причем верхняя губа более короткая, а нижняя более развернута.
- Плод. Коробочка, содержащая мелкие семена. Семена обычно темно-коричневые или черные.
История использования шалфея
Шалфей в народной медицине использовали еще жители Древнего Египта. Они применяли его для лечения зуда, зубной боли и нарушений пищеварения. Вместе с тем существует мнение, что шалфей был не только частью различных медицинских рецептов, но и использовался при мумификации — благодаря своим антисептическим свойствам.
В Древнем Риме и Древней Греции растение было известно как символ мудрости и долголетия. Например, древнегреческий врач Гиппократ отмечал укрепляющие свойства шалфея.
В Средние века шалфей широко использовался уже по всей Европе как одна из самых ценных лечебных трав. Средневековые целители считали его способным отгонять злых духов и предотвращать болезни. Так, в начале XIV века о шалфее в труде «Салернский кодекс здоровья» испанский врач и алхимик Арнальдо де Вилланова написал следующие строки:
«Нервы шалфей укрепляет и рук унимает дрожанье, И лихорадку изгнать даже острую он в состояньи. Ты наш спаситель, шалфей, и помощник, природою данный…» — Арнальдо де Вилланова, врач и алхимик.
Сегодня шалфей продолжает использоваться в фармацевтике, народной медицине, кулинарии и косметологии.
Химический состав шалфея
Итак, в нем содержатся:
Эфирные масла. Главный активный компонент шалфея. Они включают в себя:
- Туйон — обладает антисептическим, антибактериальным и противогрибковым действием. В больших дозах может быть токсичным;
- Камфора — оказывает успокаивающее и антибактериальное действие;
- Пинен и цинеол — имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
- Танины. Обладают вяжущими и противовоспалительными эффектами. Способствуют заживлению ран и уменьшают воспаление.
Флавоноиды. Имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
Дубильные вещества. Способствуют укреплению сосудов, улучшают кровообращение.
Органические кислоты. Например, урсоловая кислота, которая обладает противовоспалительным и антисептическим действием.
Сапонины. Оказывают антибактериальный и антивирусный эффект, помогают укрепить иммунную систему.
Витамины:
- Витамин A: поддерживает здоровье кожи и зрения;
- Витамин C: антиоксидант, укрепляющий иммунную систему;
- Витамин K: важен для свертывания крови;
- Витамины группы B: играют ключевую роль в обмене веществ.
Минералы. Например, кальций, магний, калий, железо, фосфор, цинк, которые необходимы для поддержания нормальной работы организма.
Теперь поговорим о пользе и вреде шалфея.
Лечебные свойства шалфея
Антисептический и антибактериальный эффект
Шалфей обладает сильными антисептическими свойствами благодаря содержанию эфирных масел. Это делает его эффективным средством для борьбы с инфекциями и для обработки ран.
Борьба с воспалениями
Шалфей помогает снимать воспаления, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Это особенно полезно при заболеваниях дыхательных путей (например, при ангине, бронхите) и при воспалениях кишечника или суставов.
Успокаивающее и расслабляющее действие
Иногда шалфей используется для снятия стресса, тревожности и бессонницы. Все благодаря эфирным маслам шалфея, обладающим мягким успокаивающим эффектом.
Укрепление иммунной системы
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов, шалфей поддерживает иммунную систему, помогая организму быстрее бороться с болезнями.
Замедление старения
Как уже говорилось, в состав шалфея входят сильные антиоксиданты, они помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний.
Стимуляция пищеварения
Шалфей можно применять и для улучшения пищеварения — он помогает при расстройствах желудка, вздутии и метеоризме. Кроме того, шалфей может улучшать аппетит и облегчать симптомы при таких заболеваниях, как гастрит и диспепсия (затрудненное пищеварение).
Гормональная регуляция
Шалфей часто используют для улучшения женского здоровья. Он помогает регулировать менструальный цикл, облегчает симптомы менопаузы (горячие приливы, потливость, изменения настроения) и может быть полезен при дисменорее (болезненных менструациях). Все дело в том, что в составе шалфея есть вещества, обладающие эстрогеноподобными свойствами, то есть они близки к женским гормонам.
Снижение уровня сахара в крови
Исследования показывают, что шалфей может помочь в регулировании уровня сахара в крови, а потому он крайне полезен для людей с диабетом.
Воздействие на дыхательную систему
Также шалфей помогает справиться с заболеваниями верхних дыхательных путей. Его противовоспалительные и антисептические свойства помогают облегчить кашель и ускоряют выздоровление, именно поэтому часто шалфей входит в состав так называемых грудных сборов.
Улучшение памяти и концентрации
Шалфей известен и своим позитивным влиянием на когнитивные функции, он способен улучшить память и внимательность. Так что его полезно принимать при умственном переутомлении и для поддержания умственной активности в пожилом возрасте.
Противопоказания и побочные эффекты
Противопоказания к применению шалфея
Несмотря на множество полезных свойств, шалфей имеет и противопоказания, которые важно учитывать. Вот основные из них:
- Беременность и кормление грудью. Шалфей не рекомендуется использовать в период беременности, особенно в первом триместре. Это связано с тем, что растение может стимулировать маточные сокращения, соответственно, при высоких дозах повышается риск выкидыша. В особенности это касается использования эфирного масла или настоев. Вместе с тем из-за способности шалфея снижать лактацию, его не следует применять в период грудного вскармливания.
- Аллергия. У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты шалфея (например, эфирные масла). В таких случаях могут возникать кожные высыпания, зуд, отеки или другие аллергические реакции.
- Высокое давление. Шалфей содержит камфору, которая в больших дозах может повышать артериальное давление. Людям с гипертонией следует избегать чрезмерного употребления шалфея.
- Эпилепсия. Из-за содержания туйона в шалфее его не рекомендуется употреблять людям, страдающим от эпилепсии, так как туйон может провоцировать судороги.
- Возраст младше пяти лет. Шалфей не рекомендуется детям младше пяти лет, особенно в виде эфирного масла. Эффект может быть слишком сильным для детского организма, что может привести к нежелательным реакциям.
Побочные эффекты
Шалфей, как и любое средство, имеющее сильное биологическое действие, может вызывать побочные эффекты, особенно при неправильном или чрезмерном употреблении. Вот некоторые возможные побочные реакции:
- Аллергия. У людей с индивидуальной непереносимостью компоненты шалфея могут вызвать аллергическую реакцию. Симптомы включают кожные высыпания, зуд, отеки, покраснение кожи, в крайне редких случаях — анафилактический шок.
- Тошнота и рвота. При использовании шалфея в высоких дозах или при длительном применении могут возникнуть тошнота, рвота и диспепсические расстройства.
- Расстройства пищеварения. В некоторых случаях шалфей может вызывать изжогу, вздутие живота, кишечные спазмы, особенно при неправильном применении или в высоких дозах.
- Головная боль. Частое или длительное использование шалфея может привести к головным болям, особенно если он применяется в виде эфирного масла или настоек в высоких концентрациях.
- Повышение артериального давления. Из-за содержания камфоры шалфей может оказывать стимулирующее воздействие на нервную систему, что в свою очередь может привести к повышению артериального давления. Это особенно опасно для людей с гипертонией.
Как избежать побочных эффектов
- Перед использованием шалфея в лечебных целях проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других лекарств.
- Использовать шалфей в умеренных дозах и не применять его длительное время без перерывов.
- При применении эфирного масла шалфея или настоек следовать рекомендациям по дозировке.
- При появлении первых признаков побочных эффектов (например, аллергических реакций или головной боли) важно прекратить использование шалфея и обратиться к врачу.
Способы применения шалфея
Шалфей можно применять различными способами в зависимости от цели его использования — для улучшения здоровья, при приготовлении пищи или в косметологии.
Вот основные методы применения шалфея:
Чай из шалфея
- Приготовление. 1-2 чайные ложки сухих листьев шалфея залить 200 миллилитрами кипящей воды и настаивать 5-10 минут.
- Применение. Этот чай помогает при заболеваниях горла, простудах, улучшает пищеварение и успокаивает нервы.
- Рекомендации. Можно пить как и другие травяные чаи — несколько раз в день.
Настой шалфея
- Приготовление. 2 столовые ложки сухих листьев шалфея залить 200 миллилитрами кипящей воды, накрыть крышкой и настаивать 15-20 минут.
- Применение. Настой шалфея используется для полоскания полости рта и горла. Обладает антисептическим и заживляющим эффектом.
- Рекомендации. Полоскать горло 3-4 раза в день. Можно использовать как средство для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Отвар шалфея
- Приготовление. 1-2 столовые ложки шалфея залить 200 миллилитрами воды, кипятить 5-10 минут, затем процедить.
- Применение. В качестве отвара можно использовать шалфей для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и для наружного применения при проблемах с кожей.
- Рекомендации. Для улучшения пищеварения можно принимать по 1/4 стакана отвара 2-3 раза в день. Для наружного применения отвар используется для промывания ран, воспалений кожи или в качестве ополаскивателя для волос.
Эфирное масло шалфея
Эфирное масло можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах.
- Применение. Эфирное масло шалфея используется в ароматерапии, помогает при стрессе, тревожности, депрессии и бессоннице. Кроме того, его можно применять для ингаляций при заболеваниях дыхательных путей или в виде массажного масла для улучшения кровообращения.
- Рекомендации. Для ароматерапии можно использовать в специальном диффузоре. Для ингаляций — несколько капель масла добавить в горячую воду и вдыхать пары. Также масло можно использовать для массажа, добавив несколько капель в базовое масло (например, оливковое или миндальное).
Шалфей как специя
Свежие листья шалфея, как и сухие, можно добавлять в качестве приправы в овощные, мясные и рыбные блюда и соусы. Шалфей может использоваться и для приготовления супов и напитков. Он придает им пикантный, слегка горьковатый вкус.