Лекарственное растение шалфей: полезные свойства и потенциальный вред

Lenta.ru

По результатам опроса ВЦИОМ, около 17 процентов россиян не обращаются за помощью к врачам, при этом 6 процентов из них пользуются исключительно методами традиционной медицины. Делать так — крайне рискованно, однако прибегать к приему лекарственных трав в комплексе с доказательной терапией вполне допустимо. Такой подход не осуждают даже во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Какие растения можно использовать? Например, шалфей. Подробнее о его свойствах и противопоказаниях — в материале «Ленты.ру».

Шалфей: полезные свойства и потенциальный вред этого растения
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Что такое шалфей

Шалфей — это род многолетних растений семейства яснотковых. В него входит около тысячи видов. Наиболее известный из них — шалфей лекарственный (Salvia officinalis), именно он используется в лечебных, кулинарных и косметологических целях. О нем сегодня и поговорим.

В дикой природе шалфей растет в основном в Средиземноморье. Он предпочитает теплый климат и солнечные места, часто встречается на сухих, хорошо дренированных почвах на открытых склонах, в зарослях и на лугах.

При этом культивируется шалфей в разных уголках мира, включая Европу, Среднюю Азию и Северную Америку, в основном его выращивают как садовую и сельскохозяйственную культуру.

Название «шалфей» происходит от латинского слова salvia, что можно перевести как «спасение» или «исцеление».

Ботаническое описание

  • Корень. Разветвленный, древеснеющий с возрастом. Особенно хорошо развиты боковые корни.
  • Стебель. Прямостоячий, квадратный в сечении, высотой 20-70 сантиметров. У взрослого растения стебель деревенеет у основания. Поверхность стебля покрыта короткими волосками.
  • Листья. Листья продолговатые или овальные, с серо-зеленой или пепельно-серой окраской, часто с серебристым оттенком из-за густых волосков. Листья обычно располагаются противоположно, их края немного зубчатые. Верхняя сторона листа покрыта железистыми волосками, которые придают шалфею узнаваемый приятный аромат.
  • Цветы. Цветки двугубые, с характерной синевато-фиолетовой или синей окраской, реже розовые или белые. Цветок состоит из верхней и нижней губы, причем верхняя губа более короткая, а нижняя более развернута.
  • Плод. Коробочка, содержащая мелкие семена. Семена обычно темно-коричневые или черные.

История использования шалфея

Шалфей в народной медицине использовали еще жители Древнего Египта. Они применяли его для лечения зуда, зубной боли и нарушений пищеварения. Вместе с тем существует мнение, что шалфей был не только частью различных медицинских рецептов, но и использовался при мумификации — благодаря своим антисептическим свойствам.

В Древнем Риме и Древней Греции растение было известно как символ мудрости и долголетия. Например, древнегреческий врач Гиппократ отмечал укрепляющие свойства шалфея.

В Средние века шалфей широко использовался уже по всей Европе как одна из самых ценных лечебных трав. Средневековые целители считали его способным отгонять злых духов и предотвращать болезни. Так, в начале XIV века о шалфее в труде «Салернский кодекс здоровья» испанский врач и алхимик Арнальдо де Вилланова написал следующие строки:

«Нервы шалфей укрепляет и рук унимает дрожанье, И лихорадку изгнать даже острую он в состояньи. Ты наш спаситель, шалфей, и помощник, природою данный…» — Арнальдо де Вилланова, врач и алхимик.

Сегодня шалфей продолжает использоваться в фармацевтике, народной медицине, кулинарии и косметологии.

Химический состав шалфея

Итак, в нем содержатся:

Эфирные масла. Главный активный компонент шалфея. Они включают в себя:

  • Туйон — обладает антисептическим, антибактериальным и противогрибковым действием. В больших дозах может быть токсичным;
  • Камфора — оказывает успокаивающее и антибактериальное действие;
  • Пинен и цинеол — имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
  • Танины. Обладают вяжущими и противовоспалительными эффектами. Способствуют заживлению ран и уменьшают воспаление.

Флавоноиды. Имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Дубильные вещества. Способствуют укреплению сосудов, улучшают кровообращение.

Органические кислоты. Например, урсоловая кислота, которая обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

Сапонины. Оказывают антибактериальный и антивирусный эффект, помогают укрепить иммунную систему.

Витамины:

  • Витамин A: поддерживает здоровье кожи и зрения;
  • Витамин C: антиоксидант, укрепляющий иммунную систему;
  • Витамин K: важен для свертывания крови;
  • Витамины группы B: играют ключевую роль в обмене веществ.

Минералы. Например, кальций, магний, калий, железо, фосфор, цинк, которые необходимы для поддержания нормальной работы организма.

Теперь поговорим о пользе и вреде шалфея.

Лечебные свойства шалфея

Антисептический и антибактериальный эффект

Шалфей обладает сильными антисептическими свойствами благодаря содержанию эфирных масел. Это делает его эффективным средством для борьбы с инфекциями и для обработки ран.

Борьба с воспалениями

Шалфей помогает снимать воспаления, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Это особенно полезно при заболеваниях дыхательных путей (например, при ангине, бронхите) и при воспалениях кишечника или суставов.

Успокаивающее и расслабляющее действие

Иногда шалфей используется для снятия стресса, тревожности и бессонницы. Все благодаря эфирным маслам шалфея, обладающим мягким успокаивающим эффектом.

Укрепление иммунной системы

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов, шалфей поддерживает иммунную систему, помогая организму быстрее бороться с болезнями.

Замедление старения

Как уже говорилось, в состав шалфея входят сильные антиоксиданты, они помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний.

Стимуляция пищеварения

Шалфей можно применять и для улучшения пищеварения — он помогает при расстройствах желудка, вздутии и метеоризме. Кроме того, шалфей может улучшать аппетит и облегчать симптомы при таких заболеваниях, как гастрит и диспепсия (затрудненное пищеварение).

Гормональная регуляция

Шалфей часто используют для улучшения женского здоровья. Он помогает регулировать менструальный цикл, облегчает симптомы менопаузы (горячие приливы, потливость, изменения настроения) и может быть полезен при дисменорее (болезненных менструациях). Все дело в том, что в составе шалфея есть вещества, обладающие эстрогеноподобными свойствами, то есть они близки к женским гормонам.

Снижение уровня сахара в крови

Исследования показывают, что шалфей может помочь в регулировании уровня сахара в крови, а потому он крайне полезен для людей с диабетом.

Воздействие на дыхательную систему

Также шалфей помогает справиться с заболеваниями верхних дыхательных путей. Его противовоспалительные и антисептические свойства помогают облегчить кашель и ускоряют выздоровление, именно поэтому часто шалфей входит в состав так называемых грудных сборов.

Улучшение памяти и концентрации

Шалфей известен и своим позитивным влиянием на когнитивные функции, он способен улучшить память и внимательность. Так что его полезно принимать при умственном переутомлении и для поддержания умственной активности в пожилом возрасте.

Противопоказания и побочные эффекты

Противопоказания к применению шалфея

Несмотря на множество полезных свойств, шалфей имеет и противопоказания, которые важно учитывать. Вот основные из них:

  • Беременность и кормление грудью. Шалфей не рекомендуется использовать в период беременности, особенно в первом триместре. Это связано с тем, что растение может стимулировать маточные сокращения, соответственно, при высоких дозах повышается риск выкидыша. В особенности это касается использования эфирного масла или настоев. Вместе с тем из-за способности шалфея снижать лактацию, его не следует применять в период грудного вскармливания.
  • Аллергия. У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты шалфея (например, эфирные масла). В таких случаях могут возникать кожные высыпания, зуд, отеки или другие аллергические реакции.
  • Высокое давление. Шалфей содержит камфору, которая в больших дозах может повышать артериальное давление. Людям с гипертонией следует избегать чрезмерного употребления шалфея.
  • Эпилепсия. Из-за содержания туйона в шалфее его не рекомендуется употреблять людям, страдающим от эпилепсии, так как туйон может провоцировать судороги.
  • Возраст младше пяти лет. Шалфей не рекомендуется детям младше пяти лет, особенно в виде эфирного масла. Эффект может быть слишком сильным для детского организма, что может привести к нежелательным реакциям.

Побочные эффекты

Шалфей, как и любое средство, имеющее сильное биологическое действие, может вызывать побочные эффекты, особенно при неправильном или чрезмерном употреблении. Вот некоторые возможные побочные реакции:

  • Аллергия. У людей с индивидуальной непереносимостью компоненты шалфея могут вызвать аллергическую реакцию. Симптомы включают кожные высыпания, зуд, отеки, покраснение кожи, в крайне редких случаях — анафилактический шок.
  • Тошнота и рвота. При использовании шалфея в высоких дозах или при длительном применении могут возникнуть тошнота, рвота и диспепсические расстройства.
  • Расстройства пищеварения. В некоторых случаях шалфей может вызывать изжогу, вздутие живота, кишечные спазмы, особенно при неправильном применении или в высоких дозах.
  • Головная боль. Частое или длительное использование шалфея может привести к головным болям, особенно если он применяется в виде эфирного масла или настоек в высоких концентрациях.
  • Повышение артериального давления. Из-за содержания камфоры шалфей может оказывать стимулирующее воздействие на нервную систему, что в свою очередь может привести к повышению артериального давления. Это особенно опасно для людей с гипертонией.

Как избежать побочных эффектов

  • Перед использованием шалфея в лечебных целях проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других лекарств.
  • Использовать шалфей в умеренных дозах и не применять его длительное время без перерывов.
  • При применении эфирного масла шалфея или настоек следовать рекомендациям по дозировке.
  • При появлении первых признаков побочных эффектов (например, аллергических реакций или головной боли) важно прекратить использование шалфея и обратиться к врачу.

Способы применения шалфея

Шалфей можно применять различными способами в зависимости от цели его использования — для улучшения здоровья, при приготовлении пищи или в косметологии.

Вот основные методы применения шалфея:

Чай из шалфея

  • Приготовление. 1-2 чайные ложки сухих листьев шалфея залить 200 миллилитрами кипящей воды и настаивать 5-10 минут.
  • Применение. Этот чай помогает при заболеваниях горла, простудах, улучшает пищеварение и успокаивает нервы.
  • Рекомендации. Можно пить как и другие травяные чаи — несколько раз в день.

Настой шалфея

  • Приготовление. 2 столовые ложки сухих листьев шалфея залить 200 миллилитрами кипящей воды, накрыть крышкой и настаивать 15-20 минут.
  • Применение. Настой шалфея используется для полоскания полости рта и горла. Обладает антисептическим и заживляющим эффектом.
  • Рекомендации. Полоскать горло 3-4 раза в день. Можно использовать как средство для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Отвар шалфея

  • Приготовление. 1-2 столовые ложки шалфея залить 200 миллилитрами воды, кипятить 5-10 минут, затем процедить.
  • Применение. В качестве отвара можно использовать шалфей для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и для наружного применения при проблемах с кожей.
  • Рекомендации. Для улучшения пищеварения можно принимать по 1/4 стакана отвара 2-3 раза в день. Для наружного применения отвар используется для промывания ран, воспалений кожи или в качестве ополаскивателя для волос.

Эфирное масло шалфея

Эфирное масло можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах.

  • Применение. Эфирное масло шалфея используется в ароматерапии, помогает при стрессе, тревожности, депрессии и бессоннице. Кроме того, его можно применять для ингаляций при заболеваниях дыхательных путей или в виде массажного масла для улучшения кровообращения.
  • Рекомендации. Для ароматерапии можно использовать в специальном диффузоре. Для ингаляций — несколько капель масла добавить в горячую воду и вдыхать пары. Также масло можно использовать для массажа, добавив несколько капель в базовое масло (например, оливковое или миндальное).

Шалфей как специя

Свежие листья шалфея, как и сухие, можно добавлять в качестве приправы в овощные, мясные и рыбные блюда и соусы. Шалфей может использоваться и для приготовления супов и напитков. Он придает им пикантный, слегка горьковатый вкус.

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