Нутрициолог назвал природный источник витамина А

Нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина рассказала, что цветки гибискуса, из которого изготавливается чай каркаде, богаты витамином А.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что также в чае каркаде содержатся магний, калий и кальций, которые способствуют поддержанию нормальной работы сердца и сосудов, помогают регулировать уровень холестерина.

«Исследования показали, что регулярное употребление чая каркаде может помочь снизить высокое кровяное давление, что делает этот напиток полезным для людей, страдающих гипертонией», — сказала Чернобровкина.

По словам специалиста, следует помнить, что витамин А является жирорастворимым и для его лучшего усвоения необходимо вместе с чаем принимать пищу.

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