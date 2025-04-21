Чем грозит привычка чистить зубы после кислых продуктов

Стоматолог Алисия Мигель предупредила, что одна распространенная привычка грозит серьезными проблемами с зубами. Ее врач назвала в беседе с изданием Vanitatis.

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Как отметила Мигель, эмаль — самая твердая ткань в организме, но ее целостность напрямую связана с питанием и тем, какие действия человек предпринимает после каждого приема пищи. Так, многие люди после употребления кислых продуктов или напитков сразу же чистят зубы, но это вредно, поскольку со временем эмаль разрушится и пожелтеет.

По словам врача, все дело в том, что, когда на зубы попадают кислоты, они провоцируют временную деминерализацию зубов. Из-за использования щетки и пасты слюна не может оперативно восстановить эмаль с помощью минералов в составе. В связи с этим Мигель порекомендовала подождать хотя бы 20-30 минут, чтобы в полости рта снова возник баланс, и только после этого приступать к чистке.

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