Почему новые вещи нужно стирать перед ноской

Ношение новых вещей без предварительной стирки может быть опасным. Бывшая работница магазина рассказала, что заразилась серьезной инфекцией, просто контактируя с одеждой, которую примеряли покупатели. Она даже не надевала ее на себя, а только трогала руками.

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Американка Мэй Рикеттс призвала обязательно стирать одежду из магазина, как бы ни хотелось надеть обновку сразу. Она привела в пример свой печальный опыт: после работы с одеждой из примерочной у нее диагностировали стригущий лишай.

Это заразная грибковая инфекция, вызывающая зудящую красную сыпь в форме кольца. Болезнь передается не только при прямом контакте, но и через одежду, полотенца и постельное белье. А в Центре по контролю заболеваний США заявили, что в последние годы появились новые штаммы этого грибка.

По словам Рикеттс, вещи на вешалке кажутся чистыми, но на деле их могли примерять десятки людей. Достаточно одного человека со лишаем, который померил одежду, чтобы следующий, кто ее наденет, заразился, пишет New York Post.

Эксперты рекомендуют стирать новые вещи в горячей воде с моющим средством, особенно нижнее белье, купальники и другую одежду, контактирующую с кожей. Это простое правило может уберечь не только от грибковых инфекций, но и от химических остатков с производства.

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