Кандидат технических наук, старший технический специалист «Арнест ЮниРусь» в категории дезодоранты бренда Рексона Катерина Лебедева рассказала, как восстановить форму к лету.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что в первую очередь следует исключить из рациона продукты, содержащие быстрые углеводы, и отдать предпочтение свежим овощам и фруктам.

По словам специалиста, также необходимы физические нагрузки. Например, во время тренировок на улице, свежий воздух стимулирует обмен веществ и ускоряет процесс сжигания жиров.

«Не стоит забывать и о режиме сна. Он играет важную роль при восстановлении организма. Старайтесь спать не менее 7 — 8 часов в сутки. Такой режим улучшит самочувствие и повысит уровень энергии», — добавила эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» рассказал, что нельзя пить кофе натощак.