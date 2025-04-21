Что нужно знать об алоэ вере перед применением

Польза и вред алоэ вера для здоровья: применение в народной медицине и противопоказания
По мнению дизайнеров интерьеров из английской компании Essential Living, алоэ вера — один из самых надежных очистителей воздуха. Это комнатное растение выделяет кислород даже ночью, тем самым снижая уровень стресса. Более того, экстракт алоэ вера входит в состав лекарственных средств, мазей и гелей, также растение широко применяется в косметологии. «Лента.ру» рассказывает, чем именно полезно алоэ вера для красоты и здоровья, как его правильно применять и какие есть противопоказания.
Что такое алоэ вера
Алоэ вера — это растение, которое относится к суккулентам. Оно родом с Аравийского полуострова, но растет во всем мире — в основном в Мексике, США, Индии и Испании, предпочитая жаркий климат.
Алоэ вера может хорошо удерживать влагу — само растение более чем на 90 процентов состоит из воды. При этом оно содержит примерно 75 полезных питательных веществ. Основную часть массы листа растения составляют кожура и гель.
Гель алоэ вера состоит из полисахаридов, сахаров, белков, минералов и витаминов — в том числе группы В, А, С, Е, аминокислоты и органические кислоты. Также в нем содержатся калий, магний, цинк, кальций, натрий, медь, фосфор и хром.
Польза алоэ вера
Растение алоэ вера широко известно благодаря своим целебным свойствам. Его активно применяют в народной медицине и косметологии.
Противопоказания
Алоэ вера в чистом виде или в составе препаратов не рекомендуется применять в случае аллергических реакций. Людям с повышенной чувствительностью к компонентам растения не стоит принимать препараты или пользоваться косметикой на основе алоэ вера. Перед первым применением любого средства стоит проконсультироваться с врачом.
Используют в основном сок и листья. Основные полезные свойства алоэ вера следующие.
Нормализация пищеварения
Экстракт алоэ вера снижает воспалительные процессы в ЖКТ и помогает восстанавливаться стенкам желудка и кишечника, уменьшая боли в животе. Антрахиноны (алоин) в составе могут оказывать легкое слабительное действие.
Например, проведенное в Британии исследование показало, что гель алоэ вера помогает в лечении язвенного колита легкой и средней степени активности. Участники эксперимента на протяжении четырех недель принимали гель, в результате активность заболевания у них снизилась.
Кроме того, сок растения способствует выведению из организма потенциально вредных веществ, помогает нормализовать уровень кислотности и в целом помогает нормализовать обмен веществ.
Заживление ран
Растение алоэ вера обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Оно богато алоином и алоэзином, веществами, которые способствуют заживлению ран.
Кроме того, алоэ вера содержит множество антиоксидантных ферментов и защищает клетки от повреждений, вызванных разными факторами.
«Алоэ можно использовать для заживления различных повреждений кожи — от мелких ран до ожогов и обморожений. При солнечных ожогах экстракт помогает снять покраснение, успокаивает и ускоряет восстановление кожи», — отмечает в разговоре с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.
Противовирусное действие
Противовирусное действие алоэ вера было подтверждено многими исследованиями, например, в отношении вируса герпеса первого типа и свиного гриппа H1N1.
В первом случае гель в концентрации до пяти процентов показал активность против вируса, существенно замедлив его распространение. В исследованиях, связанных с вирусом гриппа, выяснилось, что полисахариды в составе растения замедляют распространение H1N1, снижают выраженность симптомов и даже степень повреждения легких пациента.
Другие исследования, связанные с противомикробными свойствами алоэ вера, показали, что экстракт помогает поддерживать иммунитет и бороться с синегнойной палочкой, золотистым стафилококком, актиномицетами и другими патогенами.
Противодиабетические свойства
Алоэ вера потенциально помогает снижать уровень сахара в крови и поддерживать состояние поджелудочной железы. Ученые, которые исследовали влияние экстракта растения на животных, пришли к выводу, что содержащиеся в растении полисахариды обладают антидиабетическим и гипоглемическим действием.
Алоэ вера в медицине
В медицине алоэ вера используют и в виде капсул для приема внутрь, и в виде гелей, кремов, глазных капель. Экстракты могут применяться в терапии патологий ЖКТ, дерматитов, разного рода воспалений, болезней ЛОР-органов и верхних дыхательных путей.
В гастроэнтерологии
Таблетки и капсулы с экстрактом растения рекомендуется принимать для улучшения пищеварения, лечения запоров, восстановления кислотности и снижения воспаления слизистых оболочек.
Однако назначаются они в составе комплексной терапии, а не как самостоятельное средство.
В отоларингологии
Благодаря своим полезным свойствам алоэ вера входит в состав различных назальных спреев, растворов для полоскания горла и ушных капель. Они назначаются для лечения ринитов, снятия воспаления среднего уха и верхних дыхательных путей.
В дерматологии
Гели и кремы с содержанием алоэ вера применяют при разных кожных патологиях, атопических и себорейных дерматитах, псориазе и экземе. Средства оказывают местное противовоспалительное действие и способствуют скорому заживлению покровов.
В стоматологии
Ополаскиватели и растворы с алоэ вера в составе применяются для лечения воспалительных процессов в полости рта: терапии стоматита, пародонтита и гингивита. Еще эти средства используются для профилактики воспалений после удаления зубов и прочих вмешательств.
В офтальмологии
Экстракт алоэ вера входит в состав глазных капель, которые применяются для лечения конъюнктивитов, глаукомы и катаракты. Кроме того, такие капли увлажняют слизистую оболочку снижают риск воспаления.
Алоэ вера в народной медицине
Алоэ вера широко применяется в народной медицине:
- Растение прикладывают к ранам и ожогам — просто разрезав лист пополам.
- Сок алоэ в пропорции 1:3 с водой используют как капли от насморка, средство для полоскания горла и полости рта при стоматите и ангине.
- Сок и мякоть применяются в качестве масок для лица и ополаскивателей для волос.
Алоэ вера в косметологии
Лечение воспалений и регенерация
Растение широко применяется для ухода за кожей лица и тела. Как уже говорилось выше, сок алоэ вера обладает заживляющими и противовоспалительными свойствами, помогает бороться с акне и очищает поры.
При жирной и проблемной коже алоэ нормализует работу сальных желез, ускоряет заживление прыщей и других повреждений.
Помимо этого, гели с содержанием алоэ вера используются для защиты от солнечных ожогов и их лечения.
Увлажнение
«Сок растения также очень полезен для увлажнения сухой и чувствительной кожи. Он восстанавливает гидробаланс, снимает раздражение и покраснение, способствует укреплению защитного барьера. Регулярное применение помогает поддерживать кожу мягкой и более устойчивой к внешним раздражителям», — подчеркивает Наталья Михайлова.
Антивозрастной эффект
Косметические средства на основе алоэ вера стимулируют выработку коллагена, а значит, позволяют коже дольше оставаться молодой и здоровой. Потому растение часто входит в состав антивозрастных кремов и масок для лица.
«Алоэ вера способствует разглаживанию морщин, замедляет процессы старения и улучшает общее состояние кожи. Это связано с высоким содержанием биологически активных веществ, благодаря которым растение называют биогенным стимулятором. Оно активизирует обменные процессы в клетках и ускоряет регенерацию тканей», — Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог.
Меры предосторожности
По словам эксперта, важно учитывать, что использование свежего сока из алоэ, полученного дома, требует осторожности. Внутренний прием в чрезмерных дозах может вызывать побочные эффекты.
Для ухода за кожей лучше выбирать готовые косметические продукты на основе экстракта алоэ вера — гели, кремы, сыворотки или концентраты. Такие средства проходят специальную очистку, имеют безопасную дозировку и содержат активные компоненты в доступной для кожи форме.
В производстве используются технологии и катализаторы, которые повышают биодоступность экстракта, благодаря чему средство дает более выраженный эффект по сравнению с соком домашнего алоэ.
Средства с алоэ в составе можно использовать ежедневно — утром и вечером. Экстракт хорошо работает летом для увлажнения жирной кожи или после пребывания на солнце — помогает снять раздражение и покраснение, ускоряет восстановление.
Однако для достижения видимого результата лучше выбирать профессиональные продукты, которые прошли проверку и имеют сертификат качества и безопасности.