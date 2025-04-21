Что нужно знать об алоэ вере перед применением

По мнению дизайнеров интерьеров из английской компании Essential Living, алоэ вера — один из самых надежных очистителей воздуха. Это комнатное растение выделяет кислород даже ночью, тем самым снижая уровень стресса. Более того, экстракт алоэ вера входит в состав лекарственных средств, мазей и гелей, также растение широко применяется в косметологии. «Лента.ру» рассказывает, чем именно полезно алоэ вера для красоты и здоровья, как его правильно применять и какие есть противопоказания.

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Что такое алоэ вера

Алоэ вера — это растение, которое относится к суккулентам. Оно родом с Аравийского полуострова, но растет во всем мире — в основном в Мексике, США, Индии и Испании, предпочитая жаркий климат.

Алоэ вера может хорошо удерживать влагу — само растение более чем на 90 процентов состоит из воды. При этом оно содержит примерно 75 полезных питательных веществ. Основную часть массы листа растения составляют кожура и гель.

Гель алоэ вера состоит из полисахаридов, сахаров, белков, минералов и витаминов — в том числе группы В, А, С, Е, аминокислоты и органические кислоты. Также в нем содержатся калий, магний, цинк, кальций, натрий, медь, фосфор и хром.

Польза алоэ вера

Растение алоэ вера широко известно благодаря своим целебным свойствам. Его активно применяют в народной медицине и косметологии.

Противопоказания

Алоэ вера в чистом виде или в составе препаратов не рекомендуется применять в случае аллергических реакций. Людям с повышенной чувствительностью к компонентам растения не стоит принимать препараты или пользоваться косметикой на основе алоэ вера. Перед первым применением любого средства стоит проконсультироваться с врачом.

Используют в основном сок и листья. Основные полезные свойства алоэ вера следующие.

Нормализация пищеварения

Экстракт алоэ вера снижает воспалительные процессы в ЖКТ и помогает восстанавливаться стенкам желудка и кишечника, уменьшая боли в животе. Антрахиноны (алоин) в составе могут оказывать легкое слабительное действие.

Например, проведенное в Британии исследование показало, что гель алоэ вера помогает в лечении язвенного колита легкой и средней степени активности. Участники эксперимента на протяжении четырех недель принимали гель, в результате активность заболевания у них снизилась.

Кроме того, сок растения способствует выведению из организма потенциально вредных веществ, помогает нормализовать уровень кислотности и в целом помогает нормализовать обмен веществ.

Заживление ран

Растение алоэ вера обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Оно богато алоином и алоэзином, веществами, которые способствуют заживлению ран.

Кроме того, алоэ вера содержит множество антиоксидантных ферментов и защищает клетки от повреждений, вызванных разными факторами.

«Алоэ можно использовать для заживления различных повреждений кожи — от мелких ран до ожогов и обморожений. При солнечных ожогах экстракт помогает снять покраснение, успокаивает и ускоряет восстановление кожи», — отмечает в разговоре с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

Противовирусное действие

Противовирусное действие алоэ вера было подтверждено многими исследованиями, например, в отношении вируса герпеса первого типа и свиного гриппа H1N1.

В первом случае гель в концентрации до пяти процентов показал активность против вируса, существенно замедлив его распространение. В исследованиях, связанных с вирусом гриппа, выяснилось, что полисахариды в составе растения замедляют распространение H1N1, снижают выраженность симптомов и даже степень повреждения легких пациента.

Другие исследования, связанные с противомикробными свойствами алоэ вера, показали, что экстракт помогает поддерживать иммунитет и бороться с синегнойной палочкой, золотистым стафилококком, актиномицетами и другими патогенами.

Противодиабетические свойства

Алоэ вера потенциально помогает снижать уровень сахара в крови и поддерживать состояние поджелудочной железы. Ученые, которые исследовали влияние экстракта растения на животных, пришли к выводу, что содержащиеся в растении полисахариды обладают антидиабетическим и гипоглемическим действием.

Алоэ вера в медицине

В медицине алоэ вера используют и в виде капсул для приема внутрь, и в виде гелей, кремов, глазных капель. Экстракты могут применяться в терапии патологий ЖКТ, дерматитов, разного рода воспалений, болезней ЛОР-органов и верхних дыхательных путей.

В гастроэнтерологии

Таблетки и капсулы с экстрактом растения рекомендуется принимать для улучшения пищеварения, лечения запоров, восстановления кислотности и снижения воспаления слизистых оболочек.

Однако назначаются они в составе комплексной терапии, а не как самостоятельное средство.

В отоларингологии

Благодаря своим полезным свойствам алоэ вера входит в состав различных назальных спреев, растворов для полоскания горла и ушных капель. Они назначаются для лечения ринитов, снятия воспаления среднего уха и верхних дыхательных путей.

В дерматологии

Гели и кремы с содержанием алоэ вера применяют при разных кожных патологиях, атопических и себорейных дерматитах, псориазе и экземе. Средства оказывают местное противовоспалительное действие и способствуют скорому заживлению покровов.

В стоматологии

Ополаскиватели и растворы с алоэ вера в составе применяются для лечения воспалительных процессов в полости рта: терапии стоматита, пародонтита и гингивита. Еще эти средства используются для профилактики воспалений после удаления зубов и прочих вмешательств.

В офтальмологии

Экстракт алоэ вера входит в состав глазных капель, которые применяются для лечения конъюнктивитов, глаукомы и катаракты. Кроме того, такие капли увлажняют слизистую оболочку снижают риск воспаления.

Алоэ вера в народной медицине

Алоэ вера широко применяется в народной медицине:

Растение прикладывают к ранам и ожогам — просто разрезав лист пополам.

Сок алоэ в пропорции 1:3 с водой используют как капли от насморка, средство для полоскания горла и полости рта при стоматите и ангине.

Сок и мякоть применяются в качестве масок для лица и ополаскивателей для волос.

Алоэ вера в косметологии

Лечение воспалений и регенерация

Растение широко применяется для ухода за кожей лица и тела. Как уже говорилось выше, сок алоэ вера обладает заживляющими и противовоспалительными свойствами, помогает бороться с акне и очищает поры.

При жирной и проблемной коже алоэ нормализует работу сальных желез, ускоряет заживление прыщей и других повреждений.

Помимо этого, гели с содержанием алоэ вера используются для защиты от солнечных ожогов и их лечения.

Увлажнение

«Сок растения также очень полезен для увлажнения сухой и чувствительной кожи. Он восстанавливает гидробаланс, снимает раздражение и покраснение, способствует укреплению защитного барьера. Регулярное применение помогает поддерживать кожу мягкой и более устойчивой к внешним раздражителям», — подчеркивает Наталья Михайлова.

Антивозрастной эффект

Косметические средства на основе алоэ вера стимулируют выработку коллагена, а значит, позволяют коже дольше оставаться молодой и здоровой. Потому растение часто входит в состав антивозрастных кремов и масок для лица.

«Алоэ вера способствует разглаживанию морщин, замедляет процессы старения и улучшает общее состояние кожи. Это связано с высоким содержанием биологически активных веществ, благодаря которым растение называют биогенным стимулятором. Оно активизирует обменные процессы в клетках и ускоряет регенерацию тканей», — Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог.

Меры предосторожности

По словам эксперта, важно учитывать, что использование свежего сока из алоэ, полученного дома, требует осторожности. Внутренний прием в чрезмерных дозах может вызывать побочные эффекты.

Для ухода за кожей лучше выбирать готовые косметические продукты на основе экстракта алоэ вера — гели, кремы, сыворотки или концентраты. Такие средства проходят специальную очистку, имеют безопасную дозировку и содержат активные компоненты в доступной для кожи форме.

В производстве используются технологии и катализаторы, которые повышают биодоступность экстракта, благодаря чему средство дает более выраженный эффект по сравнению с соком домашнего алоэ.

Средства с алоэ в составе можно использовать ежедневно — утром и вечером. Экстракт хорошо работает летом для увлажнения жирной кожи или после пребывания на солнце — помогает снять раздражение и покраснение, ускоряет восстановление.

Однако для достижения видимого результата лучше выбирать профессиональные продукты, которые прошли проверку и имеют сертификат качества и безопасности.