108-летний моряк раскрыл неожиданный секрет долголетия

Британский долгожитель отметил 108 день рождения и раскрыл неожиданный секрет долголетия, связанный с одеждой. Об этом пишет What's the Jam?

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Фрэнк Честер родился 10 апреля 1917 года и является шестым по возрасту долгожителем Великобритании. В годы Второй мировой войны он служил на HMS Honeysuckle, который занимался защитой подлодок и конвоев. В 2024 году Честер заявил, что секретом его долголетия заключается в вере в бога, однако теперь он решил раскрыть еще одну небольшую причину своей долгой жизни.

«Я всегда надеваю брюки сидя. Если бы я делал это стоя, то упал бы», — пошутил британец.

После войны Честер переехал в Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс, где познакомился с актрисой Лили.

«Через полтора месяца мы решили, что проведем остаток жизни вместе. Лили — лучшее, что случалось в моей жизни», — поделился воспоминаниями бывший военный моряк.

Честер очень популярен среди сотрудников и постояльцев пансионата для пожилых в графстве Вустершир, где живет в последние годы. Менеджер Шелли Форд рассказала, что у ветерана есть множество историй, которыми он радует окружающих.

Ранее 108-летняя долгожительница из Великобритании раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря йоге.