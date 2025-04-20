Как «отработать» калории после съеденных на Пасху куличей

Пасхальные куличи обладают высокой калорийностью, их употребление может привести к набору веса. О том, как правильно "отработать" полученные в праздник калории, рассказала научный руководитель клиники коррекции веса и сна НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

Эксперт отметила, что пасхальные куличи - традиционное лакомство, присутствующее на столах россиян, но их высокая калорийность требует особого внимания.

Например, стограммовая порция кулича разновидности "Синнабон" (в его состав входят корица и орехи) потребует более часа интенсивной нагрузки для компенсации полученных калорий.

"Предпочтение следует отдавать менее калорийным вариантам: цельнозерновому, творожному", - посоветовала Софья Елиашевич. Кроме того, кулич лучше употреблять на завтрак.

Специалист рассказала, с помощью каких физических нагрузок можно сжечь калории, набранные от пасхальной выпечки. Так, энергетическая ценность кулича из цельнозерновой муки - 220 ккал, "отработать" их можно, посвятив полчаса плаванию. Сжечь 280 ккал, полученных при поедании творожного кулича, можно во время пешей прогулки, которая должна длиться не менее 56 минут. Кулич с изюмом (320 ккал) потребует от вас 45-минутного занятия аэробикой. После употребления шоколадного (320 ккал) и миндального (350 ккал) куличей можно поиграть в теннис (75 минут) и покататься на велосипеде (42 минуты) соответственно. Ну а уже упомянутый нами "Синнабон" (450 ккал) должен мотивировать вас к бегу трусцой в течение 80 минут.

Ранее стало известно, сколько яиц можно съесть без вреда для здоровья на Пасху. Безопасная доза - одно-два яйца на завтрак или в составе куличей.