Кардиолог назвал самые вредные каши для людей с больным сердцем

Профессор кардиологии Грант Шехян из Государственного университета просвещения назвал самые вредные каши для людей с больным сердцем.

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Напомнив, что каши снабжают организм важнейшими минералами и микроэлементами и жизненно необходимы для поддержания организма в оптимальном состоянии, он предупредил, что даже самая полезная каша, но с жирной мясной зажаркой или большим количеством сливочного масла, станет вредной, передаёт Lenta.ru.

«Меньше жареного и жирного, больше приготовленного на пару – вот главная рекомендация для правильного здорового питания при кардиологических заболеваниях», – подчеркнул он.

Кроме того, добавил Шехян, отсутствие масла в кашах, как и во всей пище, оздоравливает организм. Происходит это, пояснил медик, благодаря оттоку холестерина из бляшек на стенках сосудов обратно в кровоток.

«Также категорически нельзя использовать при готовке соль, которая задерживает в организме жидкость и повышает тем самым риск развития гипертонии», – резюмировал профессор кардиологии, добавив, что самыми полезными кашами являются овсяная, гречневая и пшённая.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила о вреде популярной в России каши.