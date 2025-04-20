Технолог рассказала, есть ли полезные свойства в консервах

Консервация помогает сохранить почти все полезные вещества в овощах, фруктах, мясе и рыбе. Исключение составляет витамин С, значительная часть которого разрушается при воздействии высоких температур. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Наталья Посокина.

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Эксперт объяснила, что двумя ключевыми способами тепловой обработки продуктов при консервировании являются пастеризация и стерилизация. Пастеризуют пищу при температуре до 100 °C, а для стерилизации требуется «прогревание» выше указанного значения.

«Как правило, при меньших температурах обрабатывают продукты, содержащие большое количество кислоты. Так производятся маринады, компоты, варенье, джемы, маринованные огурцы и помидоры. При этом сохраняются практически все полезные микро- и макроэлементы, содержащиеся в продукте изначально», – объяснила специалист.

Технолог добавила, что исключение составляют вещества, которые подвержены разрушению при высоких температурах, например, витамин С. В зависимости от типа продукта и способа консервации может «теряться» до 60% этого соединения.

Эксперт уточнила, что процесс консервирования также не лишает полезных свойств продукты животного происхождения. При хранении консервированных мяса и рыбы может произойти денатурация белка – изменение и «упрощение» нативной конформации (природной формы) молекулы. Однако такой измененный белок остается легкоусвояемым и полезным для организма.