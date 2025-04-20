Всего три секрета: как заранее узнать, сколько проживет человек

Отметивший 101-летие врач-диетолог Джон Шарффенберг рассказал, какой образ жизни помогает ему чувствовать себя хорошо в столь преклонном возрасте - он до сих пор водит машину, причем без навигатора, читает лекции.

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Профессор из США напомнил на YouTube, что сердечно-сосудистые заболевания - это основная причина раннего ухода из жизни во многих странах - можно предотвратить при правильном образе жизни, без каких-либо лекарств.

Он отметил, что никогда не курил. Также врач высказался об алкоголе, отметив, что раньше "два стакана в день для мужчин, один для женщин считались безопасной дозой". Но масштабные исследования подтвердили, что безопасной дозы спиртного не бывает. Это всегда риск для здоровья, на который идет выпивающий.

"Женщины должны знать об этом особенно хорошо, потому что алкоголь связан с развитием рака груди", - добавил Шарффенберг.

Профессор выразил уверенность, что регулярные физические нагрузки - даже важнее правильного питания.

"Если у вас ожирение, но вы будете заниматься спортом каждый день, вы проживете дольше", - отметил он, сравнив людей с лишним весом и тех, кто отличается стройностью, но при этом мало двигается.

Особенно умеренные физические нагрузки важны в период после 40 лет, подчеркнул профессор. То, какой образ жизни ведет человек, достигший этих лет, определяет, проживет ли он до глубокой старости или нет. Есть все шансы стать долгожителем, если человек в 40 лет чувствует себя нормально, не имеет вредных привычек и достаточно двигается.

"Хотя именно в это время многие люди расслабляются, так как начинают больше зарабатывать, есть, лениться", - отметил врач.

Шарффенберг старается не есть мясо, десятилетиями придерживается, в основном, растительной диеты, допуская в рационе молоко и яйца. В числе любимых продуктов - фрукты и орехи.