Врач объяснил, кому нельзя есть яйца

Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день, а отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок.

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"Яйцо - хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи. Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок", - сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздники не более 1-2 яиц в день. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать - с небольших порций, иначе можно получить проблемы с ЖКТ, добавил врач.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева заявила, что авокадо снижает уровень плохого холестерина в крови.