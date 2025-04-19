Названы два главных преимущества консервов

Консервирование продуктов, в отличие от жарки, не только позволяет минимизировать утрату нутриентов, но и помогает сохранить природные вкусовые качества пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Наталья Посокина.

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По словам эксперта, при грамотной технологии консервации потери питательных веществ могут быть даже ниже, чем при классических методах приготовления, — например, варке и жарке. Последняя часто приводит к окислению жиров и разрушению витаминов из-за контакта с воздухом и высоких температур. Консервы же упаковываются герметично и термически обрабатываются в щадящем режиме, — это позволяет замедлить разрушение полезных веществ.

«Некоторые компоненты готовых консервированных блюд, — такие как морковь или лук, — действительно могут предварительно обжариваться. Это необходимо для того, чтобы сохранить вкус, который ожидает потребитель. Но уже в консервированном виде продукты не контактируют с воздухом — это снижает темпы окисления», — поясняет специалист.

Технолог добавила, что благодаря консервации россияне получают доступ к тропическим и сезонным фруктам круглый год — например, к персикам, манго и ананасам. Это особенно важно для регионов с ограниченным доступом к свежим продуктам, например, для северных территорий.

Эксперт объяснила, что добавление сиропа при этом не делает фрукты «менее настоящими». По словам Посокиной, цель сиропа — не изменить состав продукта и увеличить содержание в нем сахара, а сохранить природную текстуру и вкус.