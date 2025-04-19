Полезные напитки, которые стоит пить перед завтраком

Правильный выбор напитка перед завтраком может стать мощным импульсом для запуска метаболизма, повышения энергии и улучшения общего самочувствия. Вместо того чтобы машинально тянуться к привычной чашке кофе, стоит рассмотреть альтернативные варианты, способные принести больше пользы и не навредить организму. Врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов дал советы, с чего лучше начинать свой день.

Вода

Самый простой, но при этом невероятно важный напиток для начала дня. Стакан теплой воды натощак помогает активизировать пищеварительную систему, улучшить гидратацию после ночного сна и ускорить выведение токсинов.

«Добавьте нескольких капель лимонного сока, и они превратят обычную воду в тонизирующий эликсир, богатый витамином С, который укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами», — советует наш эксперт.

Травяные чаи

Еще один прекрасный способ начать утро с пользой.

Ромашковый чай — известен своими успокаивающими свойствами, поможет снять напряжение и подготовить нервную систему к предстоящим нагрузкам.

Мятный чай — освежает и бодрит, улучшает пищеварение и облегчает дискомфорт в желудке.

Имбирный чай — это настоящий кладезь полезных веществ, он стимулирует кровообращение, укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами.

Чай из шиповника — отличный источник витамина С, который поможет защитить организм от простуд и инфекций.

«Главное выбирать натуральные, не пакетированные чаи, чтобы избежать вредных добавок и красителей», — напоминает врач.

Соки

Это быстрый и удобный способ получить заряд витаминов и минералов. Однако следует помнить, что фруктовые соки содержат много сахара, поэтому лучше отдать предпочтение овощным или разбавлять фруктовые водой.

Морковный сок — прекрасный источник бета-каротина, который полезен для зрения и кожи.

Свекольный сок — улучшает кровообращение и снижает кровяное давление.

Сельдереевый сок — обладает мочегонным эффектом и помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

Зеленые соки, приготовленные из шпината, капусты и других листовых овощей — богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

«Важно помнить, что соки лучше готовить самостоятельно, чтобы избежать добавления сахара и консервантов», — отмечает Михаил Владимирович.

Смузи

Это универсальный напиток, который можно приготовить из самых разных ингредиентов.

«Смузи на основе фруктов, овощей, ягод, зелени и орехов — это идеальный способ получить заряд энергии, витаминов и клетчатки. Добавление протеинового порошка поможет увеличить чувство насыщения и поддержать мышечную массу. Смузи — прекрасный выбор для тех, кто не любит завтракать, но хочет получить все необходимые питательные вещества», — рассказывает наш эксперт.

Кисломолочные напитки

Например, кефир и йогурт, также полезны перед завтраком.

«Они содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунитет. Важно выбирать натуральные кисломолочные напитки без добавления сахара и искусственных ароматизаторов», — советует специалист.

А что насчет кофе?

А вот что касается кофе, то его не стоит употреблять на голодный желудок, так как это может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и привести к изжоге. Если вы не можете представить свое утро без чашки кофе, то лучше выпить его после завтрака.