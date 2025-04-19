Чем можно заменить утреннюю чашку кофе

Матча является полезным напитком и вполне может служить альтернативой кофе. Об этом заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

© Мослента

Фактически матча — это побеги зеленого чая, которые мелко перемолоты и приготовлены специальным образом.

По словам эксперта, матча обладает более пролонгированным стимулирующим действием, но по вкусу сильно отличается от кофе. В то же время по своим свойствам напиток вполне может стать альтернативой кофе. Он обладает стимулирующим и тонизирующим действием и оказывает положительное влияние на нервную систему, добавила специалист.

«Если он дополнен молоком или какими-то другими альтернативными добавками, то может послужить хорошим перекусом. При этом он окажет меньшее возбуждение на нервную систему, чем кофе», — рассказала диетолог.

Хотя необязательно насовсем отказываться от кофе в пользу матчи. Существуют вариации кофе, приготовленные без кофеина, заключила Русакова.

Ранее врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал, что кофе улучшает работу внутреннего слоя клеток артерий эндотелия, способствуя профилактике атеросклероза и закупорки сосудов.