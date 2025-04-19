Каких пяти правил надо придерживаться, чтобы хорошо засыпать

В абсолютном большинстве случаев бессонница развивается из-за эмоциональных нарушений, в частности, на фоне депрессии, тревожно-депрессивных синдромов и других психических расстройств, рассказал невролог, сомнолог отделения сна Университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета Серго Центерадзе. Тем, кто хочет наладить сон, он посоветовал соблюдать пять простых правил:

Не волноваться, не переживать и не обсуждать эмоционально сложные вопросы перед сном. Не использовать слишком часто гаджеты вечером. Синий свет от техники снижает уровень гормона мелатонина, который регулирует циклы сна и бодрствования организма. Регулярно гулять на свежем воздухе за час-полтора до отхода ко сну. Принимать контрастный душ. Чередование холодной и горячей воды способствует засыпанию. Придумать собственные ритуалы расслабления перед сном и выполнять их каждый вечер. Это может быть чтение книги или прослушивание приятной музыки.

Кроме того, невролог посоветовал при проблемах со сном не пытаться выспаться за один раз. По его словам, скорее всего, это не поможет, а только усугубит ситуацию.