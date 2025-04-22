Нутрициолог объяснил, какой овощ помогает держать организм в тонусе

Редис богат витаминами и элементами, которые улучшают защитные функции организма и поддерживают его молодость. От каких болезней спасет корнеплод, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".

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Кладезь витаминов

Весной организм нуждается в витамине С, так как межсезонье нередко становится временем простуды. В таком случае хорошей поддержкой иммунитета может стать редис: в 10–15 овощах находится около 30–40% суточной нормы витамина, рассказала Ольга Панова.

«Эфирные масла в редисе – мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от старения и воспалительных процессов. Также, как показывают исследования, растение имеет противоопухолевые свойства. Но сильно полагаться на этот факт не стоит».

Еще овощ обладает антибактериальными свойствами, добавила эксперт.

«Редису свойственен небольшой мочегонный эффект, что помогает бороться с отеками. Также это низкокалорийный продукт: в 10 корнеплодах находится максимум 20 калорий», — указала нутрициолог.

Витамин К в составе редиса в сочетании с эфирными маслами помогает разжижать кровь. Это значит, что при приеме препаратов, влияющих на ее свойства, нужно быть осторожным, предупредила специалист.

Главные противопоказания

В день рекомендуется съедать 100–150 граммов редиса, отметила нутрициолог. Однако при заболеваниях желудочно-кишечного тракта корнеплод может вызвать обострения, из-за содержащихся эфирных масел.

Также нужно быть осторожным при проблемах с почками: мочегонные свойства редиса могут перегрузить их. Внимательным нужно быть и при патологиях щитовидной железы, так как все крестоцветные (цветная капуста, брокколи, руккола, шпинат, редька, репа, редис и так далее) подавляют ее функции, заключила Панова.