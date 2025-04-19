В чем опасность токсичного бодипозитива

Идеология, согласно которой люди должны относиться к избыточному весу положительно, не может быть безопасной, считает эндокринолог, врач превентивной и anti-age медицины Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева. Об опасности токсичного бодипозитива она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

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Комментируя высказывание министра здравоохранения Михаила Мурашко, выступившего с критикой бодипозитива, Табеева заявила, что эта идеология грозит серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, в попытках взрастить в себе принятие своего тела и тел других людей, человек не начинает вовремя лечить ожирение, что повышает риск развития многих болезней: сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний опорно-двигательного аппарата и репродуктивной системы, а также некоторых видов рака.

Табеева подчеркнула, что считать, будто избыточный вес — это исключительно личное дело каждого и с ним не нужно ничего делать, опасно.

«Когда бодипозитив транслирует уход за собой, важность правильного питания и необходимость следить за здоровьем психики — это прекрасно. Однако фотографии моделей с явным ожирением и громкие лозунги под ними типа «Только я решаю, каким мне быть» лишь способствуют тому, чтобы люди отвергали необходимую им помощь», — Камиля Табеева, эндокринолог.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил озабоченность тем, что почти 25 процентов взрослого населения России страдает ожирением. По его словам, в 2024 году распространенность этого заболевания среди всех жителей страны составила 24,6 процента.