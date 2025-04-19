В чем опасность продуктов с кровью

В организм человека с кровью любого животного могут попасть паразиты, поэтому употребление в пищу мяса с кровью опасно для здоровья. Об этом 18 апреля сообщила диетолог Маргарита Королева.

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В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что необходимые компоненты из состава мяса можно получить и при его максимальной обработке.

«Максимальная прожарка или вареное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадет ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта, и позволит человеку получить источники полноценного белка, минерального вещества», — уточнила Королева.

Также она обратила внимание, что не разрушенные при обработке до аминокислотного уровня белки, которые есть в продуктах, содержащих кровь, не каждый организм может переработать и усвоить.

«ГлагоL» сообщал, что в Забайкалье мясом медведя отравились 11 человек, среди них были дети. Все пострадавшие была госпитализированы.