Диетологи объяснили, как использовать творог для похудения

Творог – ценный источник белка и кальция, но, чтобы он помогал в похудении, важно правильно выбрать время его употребления.

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Согласно выводам диетологов, этот продукт желательно есть в первой половине дня – лучше всего на завтрак или в качестве перекуса до обеда, передаёт издание NEWS.ru.

Дело в том, что белок, пояснили специалисты, надолго насыщает, снижая тягу к вредным перекусам. При этом кальций и казеин усваиваются лучше при дневной активности, а ускоренный метаболизм утром помогает эффективнее перерабатывать калории.

Между тем диетологи считают, что лёгкий обезжиренный творог (до 5%) допустим в небольшом количестве также за 2-3 часа до сна.

«Однако из-за медленного усвоения казеина он может создавать тяжесть в животе, если у вас чувствительное пищеварение», – резюмирует издание.

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