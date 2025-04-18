Названо лучшее упражнение для снижения уровня холестерина

Любая физическая активность положительно влияет на липидный профиль, однако только один из её видов особенно эффективен. Речь идёт о танцах.

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Самыми популярными видами нагрузок считаются ходьба, плавание и велопрогулки. Недавно кардиологи отметили особое достоинство танцев. Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Дуэйн Шмидт отмечает, что сердце нуждается в нагрузке точно так же, как и любые мышцы тела. 20–30 минут ежедневных аэробных упражнений достаточно, чтобы существенно укрепить сердце и сократить риск сосудистых осложнений.

Важнейшей особенностью танца является его комплексное воздействие на тело: движения вперёд, назад, вверх-вниз обеспечивают отличную нагрузку для сердечной мышцы. Именно поэтому танго, сальса или вальс становятся своеобразным лекарством для сосудов: кровь начинает циркулировать интенсивнее, очищаясь от вредных отложений.

Дополнительный бонус танцев заключается в высоком расходе калорий — до 300 за полчаса активного ритма. Более того, выделение во время танца дофамина и эндорфинов заметно улучшает настроение и эмоциональное благополучие.