В чем опасность весенних купаний

Весна в 2025 году пришла в столичный регион раньше обычного, но купаться еще нельзя: при погружении в холодную воду могут возникнуть неконтролируемая паника, судороги, инсульт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

«Вода в это время года редко нагревается выше 5–10 градусов, что создает серьезные риски для здоровья. Даже кратковременное нахождение в холодной воде запускает процесс гипотермии. При температуре воды ниже 15 градусов организм начинает терять тепло в 25 раз быстрее, чем на воздухе. Уже через 5–10 минут может возникнуть дрожь – первая реакция на холод, попытка мышц выработать тепло. Затем из-за снижения температуры мозга возникает спутанность сознания с последующей потерей координации, что затрудняет выход из воды», – пояснила Зарема Тен.

Она отметила, что низкая температура воды может привести к судорогам и, в редких случаях, к остановке сердца.

«Резкий перепад температур вызывает спазм сосудов, что приводит к резкому повышению артериального давления, а значит, возникает риск инсульта или инфаркта у людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за нарушения кровообращения и потери электролитов возникают судороги мышц. Судороги ног в воде часто становятся причиной утопления. Холодная вода может спровоцировать «синдром внезапного погружения», когда нарушается сердечный ритм», – добавила Зарема Тен.

По словам врача, весенние купания в открытых водоемах сопряжены с риском заражения кишечной палочкой и ротавирусом, а переохлаждение может спровоцировать обострение цистита, пиелонефрита, артрита и гайморита.

«Кроме того, высок риск развития различных психологических реакций, таких как паника и неадекватное поведение. Холодовой шок часто вызывает неконтролируемую панику. Человек теряет способность трезво оценивать ситуацию, что увеличивает риск утопления даже на мелководье», – заключила Зарема Тен.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что с 18 по 22 апреля 2025 года в столице ожидается аномально жаркая погода, воздух в столице прогреется до июньских значений.