Биолог предложил несколько продуктов для гипертоников

Гипертоникам полезно включить в рацион два таких доступных продукта, как брокколи и бананы, считает биолог и профессор Университета Уотерлу (Канада) Анита Лейтон. Об этом пишет издание Huffpost со ссылкой на результаты проведенного ею исследования.

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По словам Лейтон, одним из основных провокаторов гипертонии является соль, так как она задерживает жидкость в организме и тем самым резко увеличивает давление на стенки сосудов. Сгладить ее пагубное воздействие на организм можно, если добавить в меню продукты с высоким содержанием калия.

Этот микроэлемент помогает поддерживать водный баланс в тканях организма, участвует в процессе свертывания крови и тем самым помогает нейтрализовать негативное воздействие натрия, что особенно важно для людей с гипертонией, объяснила биолог.

«Результаты нашего исследования показали, что употребление продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, оказывает более положительное влияние на давление, чем простое сокращение потребления соли», — уточнила она.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова опровергла несколько опасных мифов о гипертонии. В частности, опасным заблуждением она назвала убеждение, будто рост давления на 20-30 единиц с возрастом является нормой.