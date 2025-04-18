Стартовал федеральный проект «Здоровье семьи»

Проект по укреплению здоровья семьи инициирован двумя крупными федеральными организациями — Союзом «Здоровье Здоровых» и Союзом женщин России. О запуске проекта «Здоровье семьи» объявили на пресс-конференции в ТАСС 28 марта.

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Как рассказал генеральный директор Союза «Здоровье Здоровых» Сергей Чудаков, в рамках этого проекта планируется создать «экосистему управления здоровьем семьи, которая поможет людям разобраться в информации, в технологиях здоровьесбережения, в полезных услугах и товарах — и получить подтверждённую экспертизой картину, как эффективно, быстро и безопасно двигаться по этому важному пути в сторону сохранения своего здоровья и здоровья близких».

Как отметил спикер, в настоящее время принимаются значительные усилия в этом направлении, но они разрозненные, поэтому важна синхронизация в едином цифровом информационном пространстве. Именно такое пространство и планируется создать.

«Активное долголетие начинается и заканчивается в семье. Как семья относится к этому вопросу, так, собственно, и живут члены семьи», — подчеркнул Сергей Чудаков значение проекта, акцентировав, что именно женщина – это «центр кристаллизации» всех здоровых активностей в семье, и результат напрямую зависит от того, какую идеологию она воплощает – здоровья или болезни.

Проблему эксперт видит в недостаточном объёме актуальных знаний. «Для того, чтобы это решить, создаётся экосистема управления семьи, которая поможет людям разобраться в информации, в технологиях, в услугах, в товарах и получить именно то, что реально решает задачу», — отметил лидер Союза «Здоровье Здоровых».

Дарья Вязмикина, директор Союза экспертов здорового образа жизни «Национальный нутрициологический альянс», амбассадор Союза женщин России, ещё раз акцентировала, что именно женщины могут оказать значительное влияние в сохранении здоровья своих близких.

Среди мер, которые планируется внедрить в рамках проекта – запуск школ здоровья и здорового образа жизни в регионах, масштабирование опыта проведения дней здоровья на предприятиях, а также разработка и внедрение специальных программ семейного отдыха в санаторно-курортных учреждениях и многое другое.

Проект направлен на профилактику хронических заболеваний и поддержку репродуктивного здоровья, укрепление традиционных семейных ценностей, подчеркнула Дарья Вязмикина.

Ольга Милованова, директор по маркетингу компании NL International – стратегического партнёра центра компетенций «Персонализированное питание» Союза «Здоровье Здоровых», уделила внимание вопросам сбалансированного питания, как неотъемлемой части здоровья семьи.

Она привела данные исследований РАН и НИИ ФИЦ питания, которые показывают глубину проблемы: в каждом российском регионе у населения выявляются те или иные дефициты по жизненно важным микронутриентам, что объясняется различными причинами, включая климатические и экологические факторы.

Сегодня многие люди интересуются темой ЗОЖ и правильного питания, понимают проблему дефицитов полезных веществ, которые невозможно компенсировать только едой. И как показывают данные, в стране растёт потребление дополнительных, активных добавок к пище: 89% россиян употребляют БАД и витамины хотя бы раз в год, из них 49% – регулярно, однако только 33% подтверждают дефициты лабораторно*.

Таким образом, зачастую люди принимают решения, руководствуясь не рекомендациями врачей, а на основании информационного поля, которое нужно организовывать. «Важно осознанно подходить к питанию и потреблению БАД», – акцентировала проблему Ольга Милованова.

В целом же, в топе тематик здорового питания со стороны аудитории лидирует запрос на полезный и сбалансированный рацион, но при этом бюджетный.

«Мы совместно с Союзом «Здоровье Здоровых» планируем разрабатывать как раз такие решения, чтобы полноценное сбалансированное питание было доступно для всех», – поделилась спикер.

Она рассказала, что в настоящее время дорожная карта включает запуск масштабных образовательных кампаний с целью популяризации правильного питания в России, исследования в сфере персонализации питания и инвестиции в перспективные проекты, создание нишевых продуктов для разных социально значимых групп россиян, а также создание на базе инфраструктуры компании NL бесплатных центров здоровья для населения.

В целом же, проект «Здоровье семьи» ставит амбициозные долгосрочные цели, о которых рассказал руководитель штаба межрегионального общественного движения поддержки продолжительной активной жизни «Здоровье Здоровых» Владимир Кузнецов. Так, к 2035 году планируется «инсталлировать онтологию здоровья в 100% семей России, внедрить практику культуры здоровья в 95% семей России, а также объединить сообщества, выступающие в поддержку полноценной и активной жизни». Как показало мероприятие, первые важные шаги к их достижению уже сделаны.

*Исследование компании ИНВИТРО, 2025 год