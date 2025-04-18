В России запускают систему дистанционного мониторинга здоровья

Для своевременного выявления рисков и предотвращения осложнений в России запустят систему дистанционного мониторинга здоровья. Проект реализуют к 2030 году.

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К 2030 году в России появится централизованная федеральная информационная система, которая станет каталогом анонимизированных клинических данных для обучения нейросетей.

Это позволит запустить систему дистанционного мониторинга здоровья пациентов. Благодаря инновационному подходу врачи смогут своевременно выявлять риски предотвращать осложнения у пациентов.

Планируется, что система охватит до 28 млн человек, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

Уже в этом году система сможет охватить до 1,36 млн человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав расширил полномочия фельдшеров. Теперь они смогут выписывать лекарства и даже принимать роды.

Также министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о планах по снижению показателя временной нетрудоспособности в стране на 15% к 2030 году.