Какое главное правило идеального завтрака

Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала о главном правиле идеального завтрака.

По её словам, оно заключается в разнообразие продуктов. В частности, важно, чтобы белки, жиры и углеводы при утреннем приёме пищи дополнялись клетчаткой и микроэлементами, передаёт издание NEWS.ru.

«Постоянно нужно менять варианты блюд, которые мы потребляем на завтрак, потому что в основе правильного питания лежит разнообразие, – пояснила специалист. – Например, если вчера на завтрак были яйца, то завтра лучше их заменить рыбой или творогом, добавить орехи, то есть прибегать к вариативности жиров».

Завтраки, пояснила Соломатина, в принципе могут быть любыми, но важно, чтобы норма БЖУ (белки, жиры и углеводы) дополнялась клетчаткой и микроэлементами.

Так, по её словам, для завтрака идеально подходят яйца в сочетании с зеленью и большим количеством углеводов, например, цельнозерновым подсушенным хлебом.

Для увеличения калорийности диетолог советует добавить ненасыщенные жиры, например, капнуть в зелень оливковое масло.

На следующий день можно позавтракать кашей с маслом или сухофруктами, ягодами или мюсли. К каше также добавить сыр, но важно, чтобы он был несолёный. На третий день диетолог рекомендует для первого приёма пищи рыбу.

«Это может быть хек или треска, с овощами. Вместо рыбы подойдёт также птица с овощами в тушёном, отварном или запеченном виде, цельнозерновой хлеб или хлебец», – подчеркнула врач.

На четвертый день, добавила она, можно позавтракать творогом с орехами, сухофруктами или зеленью, или намазать этот же творог на цельнозерновой хлеб. На пятый день можно сделать намазку из мягкого или творожного сыра и положить сверху кусочек слабосоленой жирной рыбы.

«Что касается напитков, то это могут быть чаи, какао, настой шиповника. Могут быть травяные чаи по потребности, потому что кому-то нужно успокоиться, а кому-то, наоборот, взбодриться. Может быть кофе, но его лучше не пить на голодный желудок ни при каких условиях. Желательно, чтобы завтрак перед его употреблением был не лёгким», – резюмировала диетолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Соломатина рассказала, кому опасно есть сыр.