Упражнения Кегеля могут привести к проблемам в сексе

Это гимнастические упражнения на мышцы тазового дна. Считается, что они помогают улучшить контроль над мочевым пузырём, помочь при болях в спине или тазу. Однако делать всем подряд их опасно, потому что они необходимы только в определённых случаях. Подробнее об этом рассказала врач-физиотерапевт Аманда Нери.

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Когда можно делать упражнения Кегеля

В беседе с New York Post врач объяснила, что упражнения Кегеля помогают только при беременности, недержании или опущении органов.

Если упражнения назначил врач и вы делаете их правильно, то польза будет. Они могут улучшить контроль над мочевым пузырём, помочь при болях в спине или тазу.

Просто так делать упражнения нельзя

Делать упражнения Кегеля просто так, «для профилактики», особенно повторяя за блогерами из соцсетей, может быть даже опасно.

Если перестараться или делать неправильно, мышцы тазового дна могут стать слишком зажатыми. Последствия будут неприятными: боли, проблемы с туалетом (и по-маленькому, и по-большому) и даже сложности в сексе.

Что вредит тазовому дну

Доктор Нери также рассказала о привычках, которые вредят тазовому дну.

Неправильная поза сидения на унитазе

Поза, при которой ноги стоят на полу, не самая лучшая для опорожнения кишечника. Правильнее сидеть так, чтобы колени были выше бёдер, как на корточках. Можно подставить под ноги невысокую скамеечку.

Так мышцы лучше расслабляются, и тужиться приходится меньше.

Привычка «зависать» над унитазом

В общественных туалетах многие боятся садиться на сиденье. Но, когда вы висите над ним, мышцы таза напрягаются. Это мешает мочевому пузырю полностью опорожниться и может привести к инфекциям.

Походы в туалет «на всякий случай».

Если часто бегать в туалет даже когда не очень хочется, можно сбить настройки мочевого пузыря. Он привыкнет сигналить о нужде слишком рано, даже будучи неполным.

Это может привести к частым позывам и даже недержанию.