Доктор поделился способом, как укрепить иммунитет без пищевых добавок

Зеленые листовые овощи, рис, фасоль, какао, орехи и темный шоколад поддерживают в организме оптимальный уровень магния — минерала, укрепляющего кости и иммунную систему. Об этом изданию WelnessPulse рассказала доктор фармацевтических наук Марси Пилат, сотрудник Научного центра здравоохранения Университета Теннесси.

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Специалист напомнила, что магний помогает нервным клеткам функционировать, поддерживает нормальную плотность костной ткани и увеличивает резерв иммунной защиты организма. Мужчинам и женщинам моложе 30 лет нужно ежедневно потреблять по 400 и 310 мг этого минерала соответственно. Для людей старшего возраста норма возрастает до 420 и 320 мг.

По словам фармацевта, сохранить оптимальный уровень магния в организме помогают пищевые добавки. Сейчас популярностью пользуется глицинат магния, отличающийся легкой усвояемостью. Тем не менее увеличить потребление этого вещества можно и естественным образом с помощью коррекции рациона.

Эксперт отметила, что «лидерами» по содержанию магния являются тыквенные семечки. Одна горсть (28 г) содержит 168 мг этого минерала. Магнием также богаты шпинат (157 мг в 180 г приготовленного продукта), белая фасоль (110 мг на чашку объемом 175 г), красная фасоль (77 мг на 172 г готового продукта) и коричневый рис (110 мг магния на 195 г).

Бразильские орехи и миндаль содержат 105 и 77 мг магния на порцию весом 28 г. Также этот полезный минерал присутствует в какао-порошке (27 мг на столовую ложку) и популярном лакомстве — темном шоколаде (65 мг на 28 г).