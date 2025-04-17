Нутрициолог объяснил, как избежать переедания на Пасху

Разумный подход к праздничному меню позволяет не только насладиться блюдами, но и избежать переедания, сохранив при этом хорошее самочувствие. Как отпраздновать Пасху без вреда для здоровья рассказала «ФедералПресс» Лектор Российского общества «Знание», нутрициолог Наталья Баранова.

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«Это праздник света, тепла и вкусов, и в этом его прелесть. Но чтобы Пасха не обернулась тяжестью в желудке и усталостью, стоит соблюдать несколько простых правил», – рассказала Баранова.

По словам нутрициолога, особенно аккуратно следует относиться к праздничному столу тем, кто строго соблюдал Великий пост. Резкий переход на тяжелую пищу может привести к расстройствам пищеварения и общему недомоганию. Лучше всего начать день с белковой пищи и клетчатки (яйца, овощи, цельнозерновой хлеб с сыром), оставив куличи и пасху на десерт.

Эксперт отметила, что сбалансированный рацион представляет собой не строгие ограничения, а осознанный выбор в пользу здоровья.

Специалист рекомендовала не отказываться от пасхальных угощений, а адаптировать их под принципы здорового питания. Например, вместо пшеничной муки использовать цельнозерновую или рисовую, а сахар заменить медом или сухофруктами.

«Добавьте орехи – они насытят организм полезными жирами и витаминами. Вместо жирной сметаны используйте натуральный йогурт, а глазурь замените на темный шоколад или кокосовую стружку. Это и вкусно, и легче для организма», – подчеркнула Баранова.

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