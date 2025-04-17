Назван простой домашний тест для оценки здоровья и долголетия

Известно несколько исследований, доказавших, что способность стоять на одной ноге может быть надежным показателем здоровья и долголетия. Тест, который легко провести в домашних условиях, укажет на риски, если они есть. Хорошая новость в том, что равновесие можно тренировать, укрепляя, таким образом, общее состояние.

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В 2022 году в British Journal of Sports Medicine было опубликовано исследование, согласно которому неспособность стоять на одной ноге в течение как минимум 10 секунд была связана с двукратным увеличением риска смерти у людей старше 50 лет. После анализа данных более 1700 людей в возрасте 51-75 лет авторы работы обнаружили, что у тех, кто не прошел этот тест, был значительно более высокий уровень смертности в течение 7-летнего периода наблюдения.

Более позднее исследование клиники Майо, в котором приняли участие 40 здоровых взрослых старше 50 лет, подтвердило результаты предыдущей работы. В 2024 года в журнале PLOS One были опубликованы выводы: способность балансировать на одной ноге (особенно недоминантной) не только значительно снижается с возрастом, но и служит лучшим индикатором нервно-мышечного старения, – рассказывает Medicalxpress.

Для сохранения равновесия в положении на одной ноге, мозгу требуется получать информацию об ориентации и положении тела в пространстве. Организм должен генерировать правильные мышечные сокращения для сохранения осанки и координировать мышцы для избегания падения. Для всего этого требуется здоровая нервная система, способная реагировать на малейшие изменения.

В поддержании баланса участвуют несколько систем: зрение информирует о положении и окружающей среде, внутреннее ухо обнаруживает изменения в положении головы. Проприоцептивная система, сообщающая человеку о том, где находятся его конечности, дает информацию о положении суставов, распределении веса на подошве и мышечном тонусе. Эти системы передают информацию о положении тела в мозг, который запускает реакцию для исправления дисбаланса.

Другие исследования указали на важность мышечной силы, особенно для людей в возрасте. Снижение мышечной силы и координации увеличивают риск падений и травм по мере того, как человек становится старше. Состояние всех систем ухудшается с возрастом, влияя на способность удерживать равновесие. Такие патологии как ожирение, болезни сердца, гипертония и диабет 2 типа также могут сказываться на равновесии.

Однако, над равновесием можно работать. Такие упражнения, как стояние на одной ноге, ходьба или стояние на неустойчивых поверхностях тренируют навык. Йога и тайци – хорошие способы улучшить устойчивость и координацию.

Способность балансировать на одной ноге – проверенный, надежный показатель здоровья и долголетия. Включение упражнений на равновесие в повседневную жизнь поможет улучшить устойчивость, снизить риск падений и, в целом, сохранять активное долголетие.