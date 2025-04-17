Что такое калистеника и как она поможет физическому здоровью

Калистеника – это форма физической тренировки, которая использует собственный вес тела в качестве сопротивления. Это уникальная система упражнений, которая позволяет превратить ваше тело в идеальную «гантелю».

Калистеника - что это

Слово «калистеника» происходит от греческих слов «kallos», что означает «красота», и «sthenos», что означает «сила». Это упражнения, которые используют собственный вес тела в качестве сопротивления, чтобы улучшить силу, гибкость, агилитет и выносливость.

В отличие от тренировок с гантелями или на тренажерах, калистеника не требует специального оборудования и может быть выполнена где угодно – дома, в парке, на детской площадке или в спортзале.

Как работает

Когда вы делаете упражнения с гантелями, вы используете внешний вес, чтобы создать сопротивление. В калистенике же сопротивление создается собственным весом тела. Например, когда вы делаете отжимания, вы поднимаете около 60-70% своего веса.

Упражнения калистеники развивают все группы мышц, включая те, которые часто пропускаются при тренировках с гантелями. Они также улучшают координацию, баланс и гибкость, что делает их идеальными для повышения общей физической формы и функциональной силы.

Тренироваться по системе калистеники

Начать тренироваться по системе калистеники легко. Вам не нужно специальное оборудование – только ваше тело и немного свободного пространства. Вот несколько базовых упражнений, которые вы можете начать делать прямо сейчас:

Отжимания: Это классическое упражнение калистеники, которое развивает грудные мышцы, трицепсы и плечи. Подтягивания: Это упражнение тренирует мышцы спины, бицепсы и предплечья. Если у вас нет перекладины для подтягиваний, вы можете использовать дерево или детскую площадку. Приседания: Приседания развивают мышцы ног и ягодиц. Планка: Это упражнение тренирует мышцы кора, включая пресс и нижнюю часть спины.

Важно помнить, что калистеника – это не только упражнения на силу. Это также упражнения на гибкость, баланс и координацию. Поэтому не забывайте включать в свою тренировку такие упражнения, как йога или пилатес