Профессор — об опасности бесполезных диет и их связи с болезнями печени

За одну минуту через печень протекает около полутора литров крови. Значит, в сутки почти две тысячи литров! Печень - главный фильтр нашего тела. Она забирает всю грязь, которой мы дышим или которую едим. Она не выдерживает никаких ядов в организме человека, обезвреживает биохимическими способами токсины, которые потом выводятся из организма. К тому же печень - кладезь витаминных веществ. И если человек заболевает, то именно печень приходит на помощь, отдает те витамины, в которых остро нуждается организм для лечения: А, В12, D.

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Приведенная информация, что называется, из первых рук. Наш собеседник - главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области профессор Павел Богомолов. Он, когда-то выпускник питерской Военно-медицинской академии, не просто возглавил гепатологическую службу области, но и сумел по-настоящему изменить ее лицо.

Павел Олегович, что говорит современная статистика о заболеваниях печени?

Павел Богомолов: За последние десять лет заболеваемость, например, острыми гепатитами в Подмосковье снизилась в 7 раз, а заболеваемость хроническим гепатитом С составила 7,9 на 100 тысяч населения. Это в 4,5 раза ниже, чем в Российской Федерации.

За этими цифрами - создание в Московской области эффективной системы выявления, диагностики и лечения заболеваний печени. Естественно, не могу обойтись без неудобного вопроса от моей любимой героини тети Маши из подъезда: чтобы избежать всяких печеночных бед, ей обязательно жить в Подмосковье?

Павел Богомолов: Убежден, и на то у меня есть основания: два десятилетия, что я занимаюсь этой проблемой. При современных условиях, имея в виду кадры, технологии, лекарственное обеспечение и адекватное финансовое обеспечение, тете Маше можно получить качественную медицинскую помощь в любом регионе страны.

По системе ОМС?

Павел Богомолов: Именно так! Все необходимое для диагностики и лечения болезней печени доступно в рамках базовой программы ОМС на всей территории страны.

Меня удивляет ваша уверенность. Ведь если бы было так, как вы сказали, то откуда рост заболеваемости тем же сахарным диабетом?

Павел Богомолов: Начну с того, что мне лестно, что вы, медицинский обозреватель с солидным стажем, спрашиваете у меня - гепатолога про сахарный диабет. Человек, далекий от медицины, тоже может быть удивлен: сахарный диабет - следствие заболевания печени? Значит, это уже не секрет: печень - одно из ключевых звеньев развития сахарного диабета и не только его.

65 тысяч диагностических обследований при болезнях печени запланировано в Московской области на 2025 год в рамках программы ОМС.

Невероятно распространенным и потенциально опасным заболеванием является жировая болезнь печени. Не случайно мировая медицинская общественность посчитала необходимым 12 июня сделать днем жировой болезни печени. И не важно, что мы говорим об это загодя. Информирование о заболеваниях печени должно быть постоянным.

Можно подумать, что жир имеет отношение только к печени. Но от ожирения ведь страдают и другие органы. Правда, наша печень - просто удивительный орган. Что имею в виду? Когда, например, речь о трансплантации почки, необходима донорская почка, о трансплантации сердца - донорское сердце. А при трансплантации печени достаточно ее фрагмента, так как она потом восстановится. Знаю об этом не понаслышке, а хотя бы потому, что не однажды наблюдала подобное в клинике пересадки органов, которую возглавляет автор, эксперт и друг нашей газеты академик Сергей Готье. Значит, отдать свою часть и после этого восстановиться и работать нормально печень может, а избыток жира в ней способен погубить?..

Павел Богомолов: Наверное, природа умнее нас. Все не так однозначно. И когда речь о здоровье, надо отказываться от категоричности рассуждений. Покажу это на примерах. Мы нередко наблюдаем пациентов с ожирением, но печень у них, как у младенца. И нет таких серьезных проблем в виде сахарного диабета, атеросклероза. И наоборот! Незначительная избыточная масса тела, но тяжелое повреждение печени, диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца.

Почему так? Есть ли конкретный ответ?

Павел Богомолов: Одно из объяснений - это генетические особенности и факторы внешней среды. Однозначно, наследственность предопределяет риски развития болезни. Но и здесь категоричность неприемлема. Такой фактор, как питание - ведущий триггер развития и прогрессирования жировой болезни печени и связанных с ней состояний. Чем уже талия, тем длиннее жизнь.

Если человек заболевает, то именно печень приходит на помощь, отдает те витамины, в которых остро нуждается организм для лечения.

Более конкретно, пожалуйста.

Павел Богомолов: В профессиональном сообществе мы активно обсуждаем варианты течения жировой болезни печени. У части пациентов ведущей проблемой становится развитие цирроза и рака печени. А у других пациентов жировая болезнь печени характеризуется развитием сердечно-сосудистых проблем: инфаркты и инсульты - главная проблема для этих больных. Почему? Ответ на этот вопрос дадут массовые генетические исследования.

Дадут? Почему не дали до сих пор? Плохо исследовали?

Павел Богомолов: Для ответа необходимы большие исследования, и мы в них участвуем.

Огорчил меня ваш ответ. Вот я выхожу на улицу и сразу становлюсь наблюдателем глобального распространения ожирения. Можно даже не приводить цифры: ожирение не считается с возрастом, полом и даже модой. Вот идет молодой человек, весьма модно одетый. И, мягко говоря, большой живот его ничуть не смущает. Конечно, это относится не только к мужчинам, но и слабому полу. Как связаны ожирение и печень?

Павел Богомолов: В Московской области в рамках диспансеризации мы автоматически рекомендуем всем пациентам с даже незначительно повышенной массой тела (а не только с ожирением) обследоваться по поводу жировой болезни печени.

Люди приходят на такой контроль? Масса примеров, когда даже на призыв поликлиники пройти диспансеризацию не обращают внимания. Заставить насильно нельзя?

Павел Богомолов: Насильно - слово не из медицинского лексикона. Но если человек не занимается своим здоровьем, то медицина ему помочь не в силах. В Московской области на 2025 год в рамках программы ОМС запланировано 65 тысяч диагностических обследований при болезнях печени. Медицинскими организациями Подмосковья план по обследованию гепатологических пациентов выполняется.

Насколько мне известно, в регионе более 8 миллионов жителей. Сколько из них страдает жировой болезнью печени?

Павел Богомолов: В Московской области ведется Регистр пациентов с заболеваниями печени. В этом регистре данные 56 тысяч пациентов с жировой болезнью печени. Но специалисты понимают, что таких людей заметно больше. Уверен, уже через пару лет я смогу точно ответить на этот вопрос.

Эти данные так важны?

Павел Богомолов: Категорически да, важны! Понимание масштаба проблемы позволяет грамотно планировать силы и средства для диагностики и лечения пациентов.

Московской области хватает для этого всего необходимого?

Павел Богомолов: Да, хватает. Но мы не планируем останавливаться. Помимо скрининга и диагностики мы должны обеспечить оптимальное, с позиции доказательной медицины, лечение этих пациентов.

В последние годы в мире активно обсуждают многочисленные эффекты знаменитого препарата. Достаточно одной инъекции препарата в неделю, и лишний жир начинает уходить. У нас этот препарат применяется? Можно жировым страдальцам советовать такое лечение?

Павел Богомолов: По результатам обследования, скорее всего, да. Тем более теперь в России доступны отечественные аналоги. Тут надо отметить, что в результате лечения этим препаратом у человека не только уходят лишние килограммы, нормализуется углеводный, липидный обмен, улучшается состояние печени, но и снижается риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями. В конечном итоге увеличивается ожидаемая продолжительность жизни. Однако последнее слово исключительно за лечащим врачом.

По-моему, мы занимаемся рекламой препарата...

Павел Богомолов: Ничего подобного! Поскольку это лечение в Московской области обеспечивается по ОМС.

Тогда в чем проблема?

Павел Богомолов: Проблема в информированности пациентского и врачебного сообщества. Проблема в навязывании бессмысленных и почти всегда бесполезных диет. Четко очерченных диет при болезнях печени не существует!

Очень хочется оптимизма!

Павел Богомолов: Впервые за многие годы в системе здравоохранения появилась возможность эффективной лекарственной терапии пациентов с жировой болезнью печени, которая не только снижает шансы развития цирроза и рака печени, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний! Повторюсь, это доступно по ОМС. Но решение нельзя принимать без врача, без консультации.