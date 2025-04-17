Какие упражнения могут снизить боль при коленном остеоартрите

Австралийские ученые выяснили, что йога практически так же эффективно снижает боль при коленном остеоартрите, как и традиционно рекомендуемые силовые упражнения, сообщает N + 1 со ссылкой на JAMA Network Open.

Сотрудники Университета Тасмании попытались выяснить, какой из этих двух типов нагрузки более действенный при остеоартрите. Дело в том, что у силовой тренировки и у йоги разные механизмы: первая укрепляет мышцы и стабилизирует сустав, а вторая больше внимания уделяет позиционным упражнениям, дыханию и психической гармонизации.

Участниками стали 117 больных остеоартритом (70 % — женщин, возраст — от 40 лет) с уровнем боли от 40 по стобалльной шкале VAS (средний балл — 53,8). Их поделили на группы йоги (58 человек) и силовых упражнений (59 человек). 12 недель испытуемые еженедельно упражнялись по два раза в группе и по одному — дома.

Спустя три месяца у занимавшихся йогой уровень боли снизился на 17,7 единицы, в группе с силовыми упражнениями — на 16,7, то есть эффективность обоих видов занятий оказалась примерно равной. Это значит, что йогу можно использовать для терапии остеоартрита — как отдельно, так и в комплексе с другими упражнениями.

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