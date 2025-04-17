Как у людей изменилось отношение к фитнесу

Фитнес-индустрия переживает трансформацию спроса - "худеть к лету" больше немодно, поэтому весной продажи абонементов не растут. Эксперты отмечают переход от сезонных всплесков активности, которые связаны с подготовкой к пляжному сезону, к более осознанному и постоянному включению физической активности в повседневную жизнь.

Галина Цвященко, директор по маркетингу сети сайкл-студий VELOBEAT, отмечает, что самые активные месяцы по посещаемости - период с января по март, после чего активность начинает снижаться.

"Так, в июне тренируется в среднем на 10% меньше, чем в феврале", - подчеркивает эксперт.

Весной растет интерес к кардионагрузкам, функциональным тренировкам и специализированным программам для проработки отдельных зон тела. Также усиливается спрос на стретчинг и йогу, рассказали в сети DDX Fitness. В период с марта по май спрос на индивидуальные тренировки увеличивается примерно на 15-25%, добавили в компании. Появляется больше новичков, ранее не посещавших фитнес-залы, а также людей, возвращающихся к активным занятиям после длительного перерыва.

В фитнес-клубах весной увеличивается доля молодых женщин в возрасте 20-35 лет. А вот в сайкл-студиях демографический состав остается стабильным - соотношение мужчин и женщин держится на уровне 40% и 60% соответственно вне зависимости от сезона, рассказала Цвященко.

Новой тенденцией становится трансформация фитнес-активности из сезонной в круглогодичную.

"Фитнес все более интегрируется в образ жизни, а мы наблюдаем переход от сезонной подписки, ориентированной на внешний вид, к круглогодичной для всестороннего развития души и тела", - подчеркивают в "Фитмосте" (приложение предлагает единый абонемент в разные фитнес-студии).

По словам представителей сервиса, клиенты, которые начинают свой фитнес-путь весной, больше вовлечены в тренировки, чем те, кто начинает в январе.

"Это говорит нам только о более устойчивой мотивации, чем той, которая вызвана "белым листом" Нового года. Вместо того чтобы стремиться к временным физическим изменениям, таким как сброс веса, люди открывают для себя широкие преимущества регулярной физической нагрузки", - отмечают в компании.

Эту тенденцию подтверждает и пресс-служба бегового клуба Die Hard.

"Бегуны, которые готовятся к забегам на результат, стабильно занимаются спортом круглый год: летом на улице, зимой совмещают манежи и улицу", - отмечают в клубе.

Хотя небольшой сезонный приток в 10-20% наблюдается с апреля по октябрь, это не кардинально меняет общую картину, заявили в компании.