Врач раскрыл главную опасность шашлыка из магазина

Магазинный шашлык может привести к развитию язвы желудка, панкреатита и почечной недостаточности. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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По его словам, производители могут добавлять в маринад слишком много соли, уксуса и химических соединений для маскировки протухшего мяса.

— За время нахождения в магазине мясо может испортиться, и, чтобы сгладить процессы распада в продукте, производители могут добавлять в маринад кучу всего. Помимо мерзкого вкуса, мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита, — предупредил Умнов.

Он отметил, что после употребления некачественного продукта из магазина может увеличиться мочеотделение, что приведет к потере жидкости и риску гипертонического криза, а также тромбообразования. По словам специалиста, некоторые производители для экономии оставляют на мясе много жира, что грозит атеросклерозом и нарушением кровотока в тканях тела человека, сообщает News.ru.

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