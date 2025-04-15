Почему употребление свеклы может нанести вред здоровью

Свекла является кладезем витаминов, минералов и антиоксидантов, однако не всегда этот продукт может идти на пользу, рассказала биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

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Эксперт отметила, что употребление свеклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, однако переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике. Особенно опасно увлекаться этим продуктом, по ее словам, диабетикам, людям с предрасположенностью к диабету или образованию камней в почках.

«Чрезмерное употребление может способствовать как образованию камней, так и ухудшению состояния при их наличии», — предупредила Лялина.

Биолог также добавила, что овощ не рекомендуется людям с диагнозом поллиноз, и в период активного цветения им стоит полностью исключить его из питания. Она рассказала, что аллергия на свеклу проявляется в виде зуда, красноты кожи, отека или даже анафилактического шока. При наличии заболеваний перед включением свеклы в рацион лучше консультироваться с врачом, посоветовала Лялина.

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