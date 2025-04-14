Как утренний свет влияет на бодрость

Сон — неотъемлемая часть человеческого бытия, в наибольшей степени, пожалуй, пострадавшая от современного образа жизни и развития технологий. На качество ночного отдыха огромное влияние оказывает обстановка в спальне, включая освещение, звуки и температуру — и именно этот аспект часто упускается из виду в жилой архитектуре.

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В поисках эффективного решения многие исследования сна используют искусственное освещение, которое легко регулировать. Однако естественный свет намного ценнее и важнее, установили ученые из Осакского столичного университета.

Они провели эксперименты с участием 19 человек (9 женщин), результатами которых (и далеко идущими выводами, а также рекомендациями) поделились в журнале Building and Environment.

С помощью автоматических штор создавались три условия освещения:

IA — естественный свет за 20 минут до пробуждения,

IB — естественный свет с рассвета до пробуждения,

CC — полная темнота перед пробуждением.

После каждого сеанса у участников измеряли уровень сонливости, бодрости и усталости с помощью электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и опроса.

Результаты показали, что в условиях IA и IB участники чувствовали себя менее сонными, чем в CC. При этом IA оказался одним из самых эффективных методов для повышения бодрости, тогда как избыток света в IB давал обратный эффект.

«В будущем мы планируем изучить, как регулировать естественное освещение в среде для сна, поскольку оно меняется в зависимости от времени года и суток, и определить, каким оно должно быть для более комфортного пробуждения», — прокомментировал профессор Дайсуке Мацусита.

Результатом исследования стали рекомендации: архитекторам жилых домов — предусматривать обязательное естественное освещение в спальнях; нам с вами, вечно сонным — использовать «умные» шторы.