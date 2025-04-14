Десять полезных свойств золотого молока

Эксперт перечислила 10 полезных свойств золотого молока
Этот напиток на основе молока, куркумы и специй довольно популярен среди приверженцев здорового образа жизни. Диетолог и нутрициолог Сюзанна Фишер выделила 10 ключевых достоинств золотого молока.
- Противовоспалительные свойства: куркума снижает хронические воспалительные процессы, способствуя улучшению общего самочувствия.
- Антиоксидантная защита: напиток предотвращает клеточное повреждение, защищая ткани организма от свободных радикалов.
- Регуляция уровня сахара в крови: благодаря содержанию имбиря и корицы золотое молоко поддерживает нормальный уровень глюкозы.
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: куркумин способствует снижению артериального давления и укрепляет сосуды.
- Укрепление костной ткани: кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, поддерживают здоровье костей.
- Противоопухолевые эффекты: есть данные, указывающие на возможность снижения риска развития некоторых видов онкологических заболеваний.
- Поддержание работы ЖКТ: куркума помогает облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника и бороться с изжогой.
- Стимулирование иммунитета: традиционно золотое молоко используется как профилактическое средство от простудных инфекций.
- Повышение когнитивной функции: напиток благотворно влияет на память и концентрацию внимания.
- Улучшение настроения: куркумин способен снижать проявления депрессии и тревоги.