Названо лучшее время для принятия душа

В определённые часы процедура поможет не только расслабиться, но и сохранить здоровье. Врач первичной медико-санитарной помощи из США Джейсон Сингх назвал идеальное время для принятия душа. По словам доктора, лучше всего мыться вечером.

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Вечернее принятие душа поможет восполнить потерю влаги за день, и ночью этот эффект сохранится дольше, поскольку именно в это время клетки эпидермиса восстанавливаются, — объяснил эксперт.

Кроме того, Сингх уточнил, что вечерний душ положительно влияет на улучшение качества сна, а также запускает выработку гормона мелатонина во время ночного отдыха.