Сон на животе вызывает онемение. Что делать тем, кто не готов расстаться с этой привычкой

Любителей спать в такой позе предупредили о серьёзных последствиях для здоровья, в числе которых боль в разных частях тела. Что делать тем, кто не хочет отказываться от этой привычки, — объяснил невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин.

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К чему может привести сон на животе

Врач предупредил, что если спать в таком положении, то есть риск столкнуться с болью в спине, шее и плечах, пишет «Лента.ру».

Медик отметил, что некоторые люди при засыпании предпочитают поднимать руки вверх или прятать их под подушкой.

По его словам, в этот момент сдавливаются пучки нервов. Это, в свою очередь, вызывает онемение рук.

Также подобная поза вынуждает спящего прижиматься лицом к подушке, что становится причиной появления морщин, предостерёг доктор.

Что делать тем, кто не хочет отказываться от «скверной» позы

Людям, которые хотят пролжать спать на животе, стоит последовать нескольким советам, подчеркнул Ильин.

И вот каким:

приобрести жёсткий матрас; спать на максимально тонкой подушке.

Такую подушку ещё можно подложить под таз для поддержания естественных изгибов позвоночника, заключил специалист.

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