Как снизить риск инсульта: советы от ведущего невролога

Инсульт — это одно из наиболее угрожающих здоровью состояний, которое может возникнуть внезапно. Его причиной является нарушение кровоснабжения мозга, что ведет к гибели клеток. В беседе с KP.RU заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС № 4 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог Аминат Долова, поделилась рекомендациями по профилактике инсульта.

Как физическая активность предотвращает инсульт

Малоподвижный образ жизни может привести к ожирению, повышенному артериальному давлению, а также развитию предиабета и диабета, что увеличивает риск инсульта. Аминат Долова рекомендует включать в повседневную жизнь простые физические активности.

Домашние дела: уборка, уход за растениями, работа в саду. Регулярные прогулки: двигайтесь минимум 30 минут в день, пять дней в неделю.

Значение правильного питания

Питание играет ключевую роль в профилактике инсульта. Следующие шаги помогут снизить риск:

Ограничьте потребление жирной, соленой и сладкой пищи. Готовьте дома, чтобы лучше контролировать качество продуктов. Включайте в рацион овощи, фрукты, бобовые, нежирное мясо или рыбу.

Очень важно отказаться от курения — даже электронные сигареты не являются безопасной альтернативой.

Следуя этим рекомендациям, вы можете значительно уменьшить вероятность инсульта и сохранить здоровье на долгие годы.