Ученые определили лучшие диеты для здорового старения

30-летнее исследование с участием 105 000 человек выявило лучшую диету для здорового старения. Узнайте, какие пищевые привычки увеличивают шансы сохранить ясный ум и бодрость после 70 лет.

Новое 30-летнее исследование Гарвардского университета раскрыло связь между пищевыми привычками и качеством старения. Ученые проанализировали данные 105 000 взрослых и выявили, что определенные модели питания значительно повышают шансы достичь 70-летнего возраста без серьезных хронических заболеваний и с сохранением когнитивных, физических и психических функций.

Методология исследования

В исследовании использовались данные двух масштабных проектов:

Исследования здоровья медсестер и Исследования последующего наблюдения за работниками здравоохранения. Участники в возрасте от 39 до 69 лет (средний возраст 53 года) регулярно заполняли диетические анкеты в период с 1986 по 2016 год.

Альтернативный индекс здорового питания (AHEI) Альтернативный средиземноморский индекс (aMED) Диетические подходы к остановке гипертонии (DASH) Средиземноморское вмешательство DASH при нейродегенеративной задержке (MIND) Здоровая растительная диета (hPDI) Планетарный индекс здорового питания (PHDI) Эмпирически воспалительная диетическая модель (EDIP) Эмпирический диетический индекс гиперинсулинемии (EDIH)

Ключевые результаты

Из всех участников 9,3% (9 771 человек) соответствовали критериям здорового старения. Исследование показало, что все восемь диетических моделей положительно влияют на качество старения, но одна из них показала особенно впечатляющие результаты.

AHEI — лучшая диета для долголетия

Альтернативный индекс здорового питания продемонстрировал наиболее сильную связь со здоровым старением:

Участники из верхнего квинтиля AHEI имели на 86% больше шансов достичь здорового старения к 70 годам

К 75 годам эта разница увеличивалась до 2,24 раза

Основные принципы AHEI:

Акцент на растительные продукты: фрукты, овощи, цельные злаки, орехи, бобовые

Умеренное потребление полезных животных продуктов

Минимизация красного и обработанного мяса

Ограничение сахаросодержащих напитков, натрия и очищенных злаков

Другие значимые диеты

Хотя AHEI показал наилучшие результаты, другие модели также продемонстрировали положительное влияние:

aMED и DASH — для общего здоровья

PHDI — лучше всего для когнитивного здоровья

MIND — сочетание средиземноморской и DASH диет

Опасность ультраобработанных продуктов

Исследование подтвердило негативное влияние промышленно обработанных продуктов на процесс старения. Участники, потреблявшие больше таких продуктов, имели значительно меньшие шансы на здоровое долголетие.

Перспективы применения

Марта Гуаш-Ферре, соавтор исследования, подчеркивает: "Наши результаты показывают, что рацион, богатый растительными продуктами с умеренным включением полезных животных продуктов, может стать основой будущих рекомендаций по питанию для здорового старения".

Энн-Жюли Тессье, ведущий автор, добавляет:

"Важно понимать, что не существует универсальной диеты. Здоровое питание можно и нужно адаптировать под индивидуальные потребности и предпочтения".

Исследование опубликовано в престижном журнале Nature Medicine и предоставляет убедительные доказательства того, что наши пищевые привычки в среднем возрасте могут существенно повлиять на качество жизни в пожилом возрасте. Эти выводы особенно актуальны в условиях глобального старения населения и роста хронических заболеваний.