Три эффективных упражнения для здоровья спины

Сидите целый день за компьютером и чувствуете, как ноет спина? Эти простые упражнения помогут снять напряжение и вернуть легкость движений без отрыва от рабочего места.

1. «Раскрытие грудной клетки»

Сядьте ровно, сцепите руки за спиной и медленно потянитесь грудью вперед. Задержитесь на 5 секунд, повторите 5 раз. Это снимет нагрузку с поясницы.

2. «Наклоны в сторону»

Поднимите одну руку над головой и плавно наклонитесь в противоположную сторону. По 3–4 раза в каждую сторону — и скованность в боках как рукой снимет!

3. «Круговые движения плечами»

Положите руки на плечи и сделайте 10 медленных кругов вперед и назад. Идеально разгоняет кровь и расслабляет верх спины.

Делайте этот мини-комплекс каждый час по 2–3 минуты — и к вечеру спина скажет вам спасибо!

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