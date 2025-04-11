Девять удивительных историй о спортсменах-долгожителях

С них нужно брать пример!

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Эти люди доказали, что взяться за себя никогда не поздно. Они занялись спортом в позднем возрасте, но добились таких высот, о которых можно только мечтать.

Шейла Кисс, 67 лет

В юные годы Шейла была одной из самых известных моделей Австралии и выходила на мировые подиумы. Поэтому диеты и тренировки для поддержания отличной формы для Шейлы были обычной и привычной рутиной.

После завершения модельной карьеры ничего не изменилось. Кисс всё также следит за своим питанием, занимается спортом почти каждый день. Но, по словам Шейлы, она немного сбавила обороты. Силовые нагрузки сменили йога и пилатес, что гораздо полезнее для суставов. Однако спорта в жизни Шейлы меньше не стало. Шесть дней в неделю она проводит в тренажёрном зале по два часа! Одно время Кисс практиковала бикрам-йогу (занятия проходят в помещении с повышенной температурой).

Шейла всегда с осторожностью относилась к различным добавкам, витамины старается искать в продуктах питания. А ещё отмечает, что худоба и стройность не являются критериями здорового тела.

«Для меня важно иметь спортивный, подтянутый вид», – говорит Шейла, которая не стесняется выкладывать фото в бикини.

Венди Ида, 72 года

Она начала заниматься спортом относительно поздно – в 43 года. Простой бухгалтер, мама двоих детей несколько лет жила в несчастном браке. Муж-тиран не раз поднимал руку и держал всю семью в страхе. Венди признаётся: те годы были для неё сущим адом. У неё начались серьёзные проблемы со здоровьем, и тогда Ида набралась смелости и решилась на развод. И — новую жизнь.

Сейчас Венди — восьмикратный призёр национальных чемпионатов NPC по бодибилдингу, известная фитнес-модель, блогер и мотиватор. Женщина написала несколько книг-бестселлеров о правильном питании, ЗОЖ, мотивации и стремлении стать лучшей версией себя.

Кроме того, Венди установила два рекорда Гиннесса – первый – как самый возрастной фитнес-инструктор, а второй – по количеству бёрпи среди женщин. Ида сделала 37 бёрпи за минуту!

За 20 лет Венди скинула 35 кг и удерживает результат до сих пор. В её арсенале кардио и силовые нагрузки, которыми она занимается ежедневно по два часа. Ида не устаёт повторять, что спортом можно заняться в любом возрасте.

«Начинайте медленно. Делайте одно небольшое изменение за раз, и помните, что жизнь – это не спринт. Не нужно жить в вечной гонке. Переустановите свои приоритеты и примите решение поставить своё здоровье на первое место. Прислушивайтесь к своему телу и учитесь избегать травм. Если вы немного сбились с пути, не корите себя и не позволяйте этому накручиваться как снежный ком – вместо этого измените маршрут!» – пишет в своей книге Венди.

Эрнестина Шепард, 88 лет

В 2010 году эта сильная бабушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная бодибилдерша.

Заниматься Эрнестина начала в 56 лет. Ей очень не понравилось собственное отражение в зеркале. Всё началось с обычных прогулок, потом – бег. А затем женщина поняла, что сил у неё очень много и её явно надо расходовать с умом. К бегу добавились аэробика, силовые нагрузки. Вскоре Эрнестина стала постоянным посетителем тренажёрного зала.

Бодибилдинг стал для Шеперд профессиональной частью жизни. Она много лет следует режиму – утро бабушки начинается в три утра с медитации, затем – пробежка, завтрак и силовая тренировка. Такой ежедневный план жизни для Эрнестины уже привычен.

По словам Шеперд, спорт помогал ей справляться с самыми трудными жизненными ситуациями и выдёргивал даже из глубокой депрессии.

«Всякий раз, когда чувствуешь, что не справляешься с проблемами, надевай кроссовки, выходи из дома и беги», – делится Эрнестина.

Кстати, Шеперд и сейчас работает персональным тренером. У женщины огромное количество поклонников по всему миру.

Тао Порчон-Линч, 101 год

Старейший преподаватель йоги прожила до 101 года, обладательницы этого титула, согласно Книге рекордов Гиннесса, не стало в 2020-м.

Йогой Тао увлеклась в девять лет. Будучи девочкой, она увидела, как люди умеют мастерски владеть собственным телом и управлять им. И ей захотелось так же. Тао вела очень активную жизнь, объездила почти весь мир, вела собственный блог и всегда была открыта к новым начинаниям. Например, стала обучаться бальным танцам в 87 лет!

«Меня никогда не смущал мой возраст. Сейчас у меня целая уйма медалей и наград за первые места, а моим партнёрам по танцам по 25 лет. Я всегда ярко крашу губы и ногти и не снимаю высокие каблуки», – шутила Тао.

В 80-х она основала свой Институт йоги в Нью-Йорке, он действует и сейчас.

Эллен Эктор, 70 лет

Эллен смогла подняться от простого социального работника до успешной бизнесвумен и владелицы целой сети фитнес-клубов. Но, как считает Эллен, она этого не добилась бы, если бы сама не увлеклась спортом.

Фитнес для мамы пятерых детей и бабушки стольких же внуков стал смыслом жизни. При этом занялась спортом женщина почти в 50 лет. И, к своему удивлению, поняла, что построить фигуру мечты можно абсолютно в любом возрасте. Этим открытием она решила поделиться и с другими.

Ольга Котелко, 95 лет

Канадской спортсменки не стало в 2014 году. Заниматься спортом Ольга начала на пенсии от скуки. Она всегда была активным человеком и просто не видела себя сидящей за вязанием. Сначала бабушка играла в софтбол, а потом неожиданно переключилась на… толкание ядра!

В 1999 году 80-летняя Котелко приняла участие в первом мировом чемпионате среди пожилых людей по толканию ядра. Легкоатлетка за свою карьеру заработала пять бронзовых, 12 серебряных и шесть золотых медалей.

Такие достижения позволили Котелко стать тренером. Она разработала свой план тренировок. А в 90 лет установила среди ровесников два мировых рекорда – в беге на 100 метров и метании молота. Всего на счету бабушки 23 рекорда, среди которых – прыжки в длину, спринт и метание копья.

Учёные были в шоке в физических возможностей Ольги. Им даже пришлось пересмотреть все теории старения, а мышечную ткань Котелко изучали нейробиологи Монреальского неврологического института.

Джеффри Лайф, 87 лет

Собственное преображение сделало Джеффри экспертом в области здорового старения. К 60 годам терапевт имел целый набор болячек из-за лишнего веса. Когда в очередной раз Лайф поднимался по ступеням и задыхался от одышки, решил – всё, пора завязывать и браться за себя. Ведь в 60 лет он физически ощущал себя на 80!

Первым делом он обратился за помощью к тренеру, тот составил индивидуальный план занятий. Далее – построил оптимальную систему питания. А потом Джеффри заинтересовался темой здорового старения и важностью профилактики возрастных заболеваний.

На сегодняшний день Джеффри является известным экспертом в диетологии. Занятия спортом он не оставил, например, увлёкся восточными единоборствами и тайским боксом.

Джоан Макдональд, 79 лет

Канадская пенсионерка смогла сбросить 25 кг при помощи приложения в смартфоне и стала звездой интернета. Худеть старушка начала в 73 года!

Сейчас Джоан признаётся – она жалеет, что не занялась собой гораздо раньше. Всю жизнь Макдональд страдала от лишнего веса, а любые стрессы и переживания побеждала с помощью еды. Вес в 90 кг добавил Джоан много проблем со здоровьем: повышенное давление, атеросклероз, мигрени, одышку.

Самым главным мотиватором для Джоан стала её дочь Мишель. Она предложила матери худеть вместе! Установила на телефон приложение и объяснила, как пользоваться. И Макдональд так понравилась система, что в результатах она превзошла собственную дочь. Теперь Джоан считает калории, тренируется четыре раза в неделю, умеет подтягиваться, отказалась от лекарств и ведёт собственный блог.

Фауджа Сингх, 113 лет

Знаменитый индийский долгожитель прославился как старейший участник марафонов! Он обладатель мировых рекордов и быстрейший бегун в своей возрастной категории.

Фауджа Сингх впервые принял участие в Лондонском марафоне в 2000 году. В 2003-м установил мировой рекорд на марафонской дистанции, пробежав его за 5 часов 40 минут.

В 2023 году Сингх завершил карьеру бегуна, но не пропускает ни одного марафона в качестве болельщика.