Какие фрукты помогут похудеть естественным путем

Фрукты обладают высокой пищевой ценностью. Исследования показывают, что ежедневное употребление этих продуктов способствует похудению. Связано это с тем, что в них много воды и клетчатки.

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Грейпфрут. Из половины этого фрукта вы получите 53 калории, 12 г сахара, 2 г клетчатки, 91% воды. Согласно научным исследованиям, употребление свежего грейпфрута помогает в снижении веса.

Яблоки. Среднее яблоко содержит 95 калорий, 19 г сахара, 3 г клетчатки. Продукты, в которых много клетчатки, уменьшают скачки уровня глюкозы в крови и помогают контролировать вес.

Авокадо. Плод среднего размера содержит примерно 240 калорий и всего 0,4 г сахара.

Груши. В средней груше 100 калорий, 17 г сахара, 5,5 г клетчатки.

Малина. Одна чашка малины включает около 64 калории, 5 г сахара, 8 г клетчатки, 86% воды. Это всё позволяет контролировать голод и вес.

Апельсины. Флавоноиды в цитрусовых могут помочь при лечении ожирения.

Клубника. Из чашки клубники вы получите примерно 53 калории, 8 г сахара, 3 г клетчатки, 91% воды.

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Бананы. Исследования демонстрируют, что между этими фруктами и меньшим набором веса есть связи. Однако она не такая сильная, как в случае с ягодами, грушами, яблоками.

Персики. Один средний плод содержит примерно 59 калорий, 13 г сахара, 2 г клетчатки, 89% воды.

Дыня. Из одной чашки дыни вы получите около 60 калорий, 14 г сахара, 2 г клетчатки, 90% воды.

Киви. Эти фрукты могут быть полезны для потери веса.

Арбуз. Одна порция арбуза содержит примерно 46 калорий, 9 г сахара, 92% воды. Большое количество воды нём помогает сдерживать голод.

Ананас. В одной порции этого фрукта — около 83 калорий, 16 г сахара, 2 г клетчатки, 86% воды.

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