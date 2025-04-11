Пять причин для включения хлеба в рацион

Хлеб – один из самых древних продуктов, который на протяжении веков был основным источником питания для людей. В последние годы тема отказа от хлеба вызывает много споров среди диетологов и сторонников здорового образа жизни.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали, почему хлеб полезен для здоровья.

Во-первых, потому, что хлеб – источник медленных углеводов, которые необходимы для обеспечения организма энергией. Углеводы поддерживают уровень сахара в крови и способствуют нормальной работе мозга, что особенно важно для активных людей. Полный отказ от углеводов может привести к усталости и снижению работоспособности.

Во-вторых, углеводы способствуют выработке серотонина, известного как «гормон счастья», который помогает улучшить настроение. Умеренное употребление хлеба может поддерживать психоэмоциональное равновесие.

Отмечается, что хлеб, особенно цельнозерновой, содержит витамины группы В, марганец и магний, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. Он также богат микроэлементами, такими как селен, фосфор и железо, которые поддерживают иммунную систему.

Также, хлеб – отличный источник клетчатки, которая нужна для нормализации работы кишечника, поддержания здоровья микрофлоры и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Полный отказ от хлеба может привести к дефициту необходимых макро- и микроэлементов. Важно помнить, что не все виды хлеба одинаковы. Например, ржаной хлеб имеет более низкий гликемический индекс и подходит для людей с диабетом.

Тем не менее важно соблюдать меру: избыточное потребление хлеба, особенно белого, может привести к набору лишнего веса. Вместо полного исключения хлеба лучше выбирать более полезные варианты, такие как цельнозерновой или ржаной. При наличии глютеновой непереносимости можно использовать безглютеновый хлеб из рисовой или гречневой муки.