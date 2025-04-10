Как восстановить организм после родов с помощью питания

Беременность и роды — особенный период для любой женщины. После рождения малыша, появляются новые заботы, меняется самочувствие и настроение, организм становится уязвимым. Как предупредить возможные риски, какими способами можно быстрее восстановиться, на что обратить внимание в рационе? Об этом нам рассказала косметолог-нутрициолог, мама 5-х детей Дарья Тесленко.

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С какими проблемами сталкиваются беременные

Несмотря на то, что роды — природный естественный процесс, это колоссальный стресс для организма. Первая трудность, с которой сталкиваются роженицы — различные дефициты, например, железодефицитная анемия.

«Большинство женщин физиологически сталкиваются с ней еще в период беременности, так как возрастает объем циркулирующей крови. Если изначально запасы были невелики, то конечно, роды и лактация только усугубляют дефицит. Как это влияет на состояние и самочувствие? Молодая мама становится капризной, подавленной, разбитой — уже утром она просыпается уставшей, особенно если ночь была бессонной, и большая часть забот лежит на ней», — рассказывает наш эксперт.

После родов грань между нормой и отклонениями достаточно тонкая. Списывать все на естественные процессы и ждать, когда восстановление произойдет самостоятельно нет смысла. Самый первый шаг — пройти хотя бы минимальное обследование, чтобы выявить дефициты. Второй не менее важный шаг — наладить рацион питания.

Какие ошибки совершают молодые мамы

После рождения ребенка женщины часто из-за незнания совершают массу ошибок в питании. Вот самые распространенные из них:

1. Пить большое количество чая с молоком или сливками

До сих пор в родильных домах такой совет часто звучит от сотрудников, чтобы разогнать лактацию. Это, конечно, миф. Самое лучшее, что можно предложить организму, — чистая вода. Для разнообразия подойдут готовые сборы для лактации, но не травяные чаи, так как травы могут оказывать непредсказуемое влияние на организм. Молоко лучше заменить на кисломолочные продукты, например, варенец, йогурт, ряженку и тоже употреблять дозировано.

2. Употреблять много простых углеводов

Когда энергии мало, хочется ее получить быстро и легко. Самая распространенная проблема — чай с печеньем, конфетами, бутербродами и т. д.

«Такое "кусочничество" чревато тем, что сахар сначала быстро поднимается, потом также быстро снижается, а непроходящее чувство голода остается. Со временем такой способ питания может привести в инсулинорезистентности, набору лишнего веса и другим проблемам», — рассказывает нутрициолог.

Как правильно восстанавливаться после родов

Совет 1. Использовать правило Гарвардской тарелки три раза в день

Такой подход к питанию — это отсутствие тяги к перекусам, стабильный уровень сахара в крови, энергия и дополнительные силы. Как «собирать» тарелку?

Визуально разделите тарелку на две половины. С одной стороны — клетчатка. Это листовые салаты, зелень, овощи. Если женщина кормит грудью, первое время нужно отслеживать реакцию у ребенка, но, как правило, зелень ее не дает. Вторую половину тарелки надо мысленно разделить еще на две части. Одна из них — белок. Он должен присутствовать в каждый прием пищи. Мясо, рыба, птица, с осторожностью морепродукты. Очень важно, чтобы белковые продукты были хорошо термически обработаны. Мясо желательно использовать в виде фарша, тушить или предварительно мариновать в натуральном яблочном уксусе или соке лимона хотя бы полчаса. Это поможет быстрее переварить белок и улучшит пищеварение.

Другая часть — сложные углеводы. Например, безглютеновые крупы (рис, гречка, киноа). На ужин углеводы можно исключить, особенно если есть задача снизить вес. Обязательно в тарелку нужно добавить полезные жиры — авокадо или нерафинированное масло первого холодного отжима.

Совет 2. Заменить «полезные» батончики и протеиновые конфеты на другие более полезные перекусы

«Это может быть цельнозерновой хлеб с паштетом из субпродуктов, горсть орехов, любое яйцо, холодец или костный бульон из мяса или рыбы. Бульон можно приготовить заранее, он должен вариться не менее 8-10 часов, затем заморозить и использовать, когда нужно. Для любого организма это отличный источник аминокислот, коллагена. Женщинам после родов такое блюдо возвращает блеск и силу волос, помогает улучшить состояние кожи и ногтей», — советует нутрициолог.

Совет 3. Поддерживать питьевой режим: 2-3 литра чистой воды

В воду можно добавить немного лимона, мяту, огурец или несколько ягод. Но не для того, чтобы превратить в другой напиток — это нужно для аромата и улучшения вкуса воды, если нет сильной жажды. Наш эксперт:

«Есть специальные приложения, которые будут напоминать о том, что пора попить воды. Но главное нужно следить за тем, чтобы она всегда была в доступе, под рукой — на пеленальном столике, на тумбочке около кровати и т. д.».

Совет 4. Принимать витамины

Но сначала лучше бы сделать минимальный чекап. Понимая, есть ли у вас дефициты и обращая внимание на то, кормите ли вы ребенка грудью, будут подобраны комплекс витаминов, добавок, скорректирован витамин D3, омега−3, дозировка магния и йода.

Помощь косметолога и нутрициолога

Эти специалисты — помощь и поддержка для молодой мамы. Пока женщина беременна, то она окружена заботой — даже в консультации ей напомнят, когда нужно прийти на УЗИ, осмотр, какие сдать анализы и т. п. После родов все внимание смещается на ребенка, и женщина предоставлена самой себе. Поэтому хороший специалист поможет грамотно составить рацион, мотивировать на улучшение внешности и самочувствия.

«Во время кормления некоторые косметические процедуры приходится отложить, но врач сможет подобрать неинвазивные методы без повреждения кожных покровов и агрессивных компонентов. А главное, скорректировать домашний уход для восстановления и увлажнения кожи как для лица, так и для тела», — рассказывает Дарья.

Чтобы привести фигуру в тонус, первое время нужно делать хотя бы небольшую зарядку по 10-15 минут в день. А после окончания лактации большой выбор аппаратных и инъекционных методик позволят избавиться от растяжек, вернуть коже тонус и упругость.