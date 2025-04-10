Какая пряность поможет снизить вес и улучшить работу сердца

Эксперт по питанию Анджела Квинтас заявила, что корица способствует снижению веса и улучшению работы сердца. Другие полезные свойства пряности она назвала в беседе с изданием Telva.

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Как пояснила Квинтас, согласно исследованиям ученых, корица снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, за счет чего улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Также эта пряность уменьшает тягу к сладкому и положительно влияет на обмен веществ, поэтому с ее помощью можно похудеть. Кроме того, корица помогает улучшить память и снизить риск развития различных нейродегенеративных патологий, к примеру болезни Альцгеймера.

Квинтас посоветовала включить пряность в рацион людям с болью, связанной с воспалением, поскольку в ее составе имеются соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Корица окажет положительное влияние и на пациентов с диабетом, так как помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако употреблять ее необходимо в умеренных количествах из-за входящего в состав кумарина, который токсичен для печени, уточнила специалистка.

Ранее диетолог Елена Хохлова составила рабочий план похудения к лету. По ее словам, для этого необходимо следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.