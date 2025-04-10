Почему ученые считают некоторые сладости полезными

Достаточно сказать слово «сладости», и тут же ассоциативно возникает определение «вредные». Тут и ожирение, и диабет, и кариес, и еще множество других опасностей, поджидающих сладкоежек. Однако не все так плохо, как следует из устоявшихся мнений.

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Учеными давно доказано, что человек не может жить без глюкозы – главной составляющей сахара. Особенно плохо без нее мозгу. Члены Всемирной организации здравоохранения рекомендуют употреблять до 10 процентов нормы суточных калорий в виде сахаросодержащих сладостей. В ученом мире даже появился рейтинг наиболее полезных сладких продуктов.

Первое место, судя по данным различных групп ученых, делят между собой мед и горький шоколад. По мнению представителей Европейской ассоциации кардиологов, 100 граммов черного шоколада в течение трех часов улучшают работу сосудов взрослого организма.

Голландские диетологи высоко ценят черный шоколад за его основу – какао-бобы. Они содержат массу полезных элементов. Например, входящий в их состав магний улучшает память, помогает быстро восстановиться в стрессовых ситуациях. Кроме того, в своем составе какао-бобы содержат органические кислоты, полезные жиры, белки, кофеин. Голландские медики давно доказали, что черный шоколад помогает в профилактике простуды и повышает иммунитет.

Флавониды – биологически активные вещества – неотъемлемая часть шоколада. Именно они препятствуют возникновению инфарктов и инсультов, а также образованию тромбов. Самая высокая концентрация флавонидов – в наиболее горьком шоколаде. Если вы не торопитесь стареть, ешьте горький шоколад, так как флавониды – это мощнейшие антиоксиданты, замедляющие процесс старения.

Полезными элементами этой сладости также являются тианин и фтор. Первый – обладает антибактериальными свойствами, а второй – благотворно влияет на зубную эмаль.

И еще один факт о шоколаде. Теперь уже горьком. Диетологи и гинекологи США, исследовав состояние порядка 350 беременных женщин, установили, что те из них, кто во время беременности лакомились горьким шоколадом, перенесли это состояние намного легче. А их родившиеся малыши оказались более активными и позитивными, в отличие от других новорожденных. Правда, количество употребляемого во время беременности шоколада, учитывая, что это сильнейший аллерген, должно быть строго дозированным.

И все же американские ученые пальму первенства готовы отдать меду. Они считают его самым полезным продуктом. И готовы доказать это на основе научных данных. В меде содержится природный сахар трегалоза. Он активирует белок TFEB, который является своеобразным генератором для работы макрофагов – иммунных клеток. Именно эти клетки очищают артерии от жирных отложений. Эксперименты на мышах доказали, что трегалоза уничтожала до 30 процентов таких отложений в артериях.

Кроме того, американцы считают, что мед полезен худеющим. Трегалоза ускоряет метаболизм, а это ведет к снижению веса.

Помимо полезного сахара, мед содержит еще 80 полезных веществ. Не случайно его считают профилактическим и лекарственным «средством от ста болезней». Российские медики уверены, что, если по утрам употреблять по одной чайной ложке меда, можно значительно улучшить состояние своего организма.

Те же голландские диетологи, которые так высоко оценили черный шоколад, к числу наиболее полезных сладостей отнесли мармелад. Он изготавливается из фруктовой мякоти с добавлением сгущенного сока и желирующих веществ. Вот они-то – желатин, пектин, агар-агар – и делают мармелад таким полезным. К примеру, пектин содержится в большинстве фруктов и ягод. Ученые называют его санитаром организма, так как с его помощью мармелад избавляет организм от радионуклидов. Снижение уровня холестерина, избавление от токсинов, улучшение работы пищеварительной системы, – все это заслуга пектина. А желатин благотворно влияет на цвет кожи и укрепление волос. Единственное уточнение: речь идет о мармеладе, изготовленном из натуральных фруктов и ягод.

Не меньше пользы, чем мармелад, принесет натуральная пастила. Она – кладезь витаминов В2 (рибофлавин), РР (ниациновый эквивалент), фосфора, йода, железа, фосфора, магния, натрия, калия. В исследования ученых пастила по полезности занимает лидирующие позиции.

Еще одна сладость, которую в качестве полезной называют и голландцы, и американцы, и шведские ученые. Это зефир. В его составе совсем нет жиров. Натуральный зефир – это фруктовое пюре, белок, сахар и уже названные пектин, агар-агар, желатин. В зефире много железа и фосфора.

Перечень полезных сладостей будет неполным без халвы. Это натуральный продукт, который, по мнению голландских и американских ученых, поддержит здоровье, поможет не угаснуть красоте, будет способствовать долголетию. Наряду с витаминами А, Е и различных из группы В, халва содержит витамин D, который укрепляет костную и мышечную ткани. Не случайно халву рекомендуют есть спортсменам.