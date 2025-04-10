Врач рассказал о преимуществах занятия хоккеем

Россияне массово стали интересоваться этим зрелищным видом спорта. Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета — рассказал о положительных эффектах занятий хоккеем. По его словам, регулярные тренировки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ и повышают общую выносливость организма.

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Дмитрий Карпенко подчеркнул, что хоккей способствует снижению уровня стресса, нормализации массы тела и улучшению психоэмоционального состояния у взрослых. Активная игра задействует грудные мышцы, диафрагму и межрёберные мышцы, делая их сильнее и выносливее. Интенсивные физические нагрузки, такие как бег на коньках и резкие ускорения, тренируют лёгкие, увеличивая их жизненную ёмкость.

Однако специалист советует перед началом активных тренировок пройти медицинское обследование, особенно при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий в качестве нападающего в «Вашингтон кэпиталз», 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Так, он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки никто не мог превзойти на протяжении 26 лет.